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台北賽》逆轉差一點！周天成惜敗駱建佑獲亞軍 無緣五冠王

2025/05/11 18:19

周天成。（記者陳志曲攝）周天成。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣一哥周天成今天在超級300系列台北羽球公開賽男單決賽，以14：21、21：15、20：22不敵新加坡好手駱建佑，收下亞軍，無緣生涯第5冠。

35歲的周天成生涯曾於2016、2017、2019、2022年在台北賽奪冠，為賽史男單最多冠紀錄，今年再度參戰他依舊很有競爭力，一路過關斬將闖進4強，昨天拍下20歲的印度選手謝堤（Ayush Shetty）挺進決賽。

周天成今天碰上世界排名11的新加坡好手駱建佑，兩人過去7度交手，小天取得4勝優勢。不過，小天今在首局陷入苦戰，一路拉鋸戰成14：15後，駱建佑連拿6分，以14：21先馳得點。

周天成在第2局重新振作，開賽取得9：5領先，眼看對手追到9：8，他連拿5分擴大優勢，並以21：15扳回一城。

進入決勝局，周天成和駱建佑展開激戰，但駱建佑先拿下第11分，技術暫停後，小天展現精湛防守技巧，追成16：16，可惜沒能延續氣勢連續掉分，陷入16：20落後。

不過，周天成並未放棄，連續化解對方4個冠軍點戰成20：20，但隨後被對方以一個斜線對角攻擊再度拿下超前分，最後關頭，駱建佑回擊但小天撲倒在地未能成功守住，而原先判決為界外，但經過挑戰為界內，最終小天以20：22讓出，無緣第5冠。

周天成。（記者陳志曲攝）周天成。（記者陳志曲攝）

周天成。（記者陳志曲攝）周天成。（記者陳志曲攝）

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