TPBL》中信特攻將有重磅補強？劉志威曝已經在談了

中信特攻總經理劉志威賽後接受媒體訪問。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今正式結束TPBL例行賽，總經理劉志威坦言，球隊表現不如預期，自己要負最大的責任。

特攻本季在阿巴西旅日離隊後，戰力大打折扣，劉志威被問及本土球員的補強時，表示現在已經在進行，有好消息會盡快公佈，「補強這件事絕對不是球季結束才開始做，要視球員的合約而定，有些東西現在不談就慢了，我們有在做這件事，比去年提早很多。」

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特攻本季以16勝20敗作收，是否能晉級季後挑戰賽還要看18日夢想家與雲豹一役結果而定，劉志威表示，今年球隊走得辛苦，表現不如預期，「身為球隊總經理，我必須負最大的責任。」

劉志威指出，本季在阿巴西離隊後，希望讓謝亞軒、魏嘉豪等年輕球員成長，雖然最後戰績不符合期待，「但在球隊的最後一場比賽，我們終於看到他們展現出他們的能力，對球隊來說也是很大的收穫。」

洋將方面，特攻本季更換外援頻繁，劉志威表示，自己也要負最大的責任，「我們一直無法在薪資上限內找到能夠與對手對抗的洋將，在這個聯盟，洋將還是相當重要的，也讓我們到現在還需要看其他球隊的狀況才能決定是否可以晉級。」

中信特攻總經理劉志威賽後接受媒體訪問。（記者陳逸寬攝）

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