田徑》持續進化！「跨欄女神」羅佩琳400欄再飆生涯最佳感動落淚

羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕田徑400公尺跨欄選手羅佩琳今在日本大阪舉行的「第12回木南道孝記念陸上競技大会」中，代表萬泰科技出賽，以57秒87刷新自己於2017年及2019年創下的個人最佳成績58秒15，並達到亞運培訓標準，也是她生涯首度跑進58秒內，持續為亞運的目標衝刺。

今年開季羅佩琳便展現強大的企圖心，在國內賽事屢破大會紀錄奪金，上個月更在新加坡田徑公開賽奪下生涯首面國際賽金牌，帶著信心前往日本參賽最終不負眾望，再次突破自我將成績往前推進。

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羅佩琳表示：「這次賽前設定的目標就是要跑到58，我告訴自己就是把每一個欄的策略與節奏做好，通過終點的時候看到第一名的選手是56，我想說自己應該有58了，看到57的時候自己嚇了一跳，驚喜來得太突然，原本還忍住沒哭，但看到團隊在門外迎接我，真的忍不住落淚，我們一起做到了。」

根據中華民國田徑協會所公布的2026名古屋亞運遴選辦法，羅佩琳的成績達到了現階段的亞運培訓標準，今年的5月27日開始至明年的6月15日為名古屋亞運的達標期間，羅佩琳將於下個月舉辦的台灣國際田徑公開賽首次挑戰名古屋亞運的參賽標準58秒整，今日的佳績為她帶來更大的信心。

賽後羅佩琳感動地說：「真的很謝謝我的團隊，願意信任30歲的選手還能夠突破，在我低潮的時候給予很多的鼓勵，也幫助我找到訓練的模式及比賽的資源，讓我可以繼續拼，今天能夠跑出這成績真的是大家一起努力而來的。」

羅佩琳不忘感謝她的贊助商，「感謝萬泰科技、永齡基金會、FOOTER、濰視眼科提供我出國比賽的資金，物理治療師以及營養師幫助我照顧好自己的身體，還有許多廠商產品裝備的幫助，這對資源比較有限的我來說，真的很重要，能透過國際賽高強度的刺激，讓我更能面對大賽壓力以及檢視訓練的成效。有了大家的支持和鼓勵，不只是自己在努力，而是跟著好多人一起在完成目標，對我來說更有動力也不會感覺孤單。」

羅佩琳下一場賽事預計會是6月7日至8日的台灣國際田徑公開賽，她期許自己能夠在熟悉的場地以及親友面前再度創下佳績。

羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）

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