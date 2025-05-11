晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

台北賽》奧運奪牌夢未完 周天成：洛杉磯奧運可能是最後機會了

2025/05/11 19:03

周天成和媽媽一同出席賽後記者會。（記者粘藐云攝）周天成和媽媽一同出席賽後記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣一哥周天成今天在超級300系列台北羽球公開賽和新加坡好手駱建佑激戰3局最終敗下陣來，收下亞軍。已經35歲的他仍堅持續戰的動力是什麼？他表示，因為還有未完的夢想，就是要在奧運奪牌。

周天成今天和駱建佑激戰3局，並化解對手4個冠軍點，可惜這股氣勢未能延續，追成20：20後被對手連拿2分敗下陣來，以亞軍作收。

對於最後關頭差點逆轉成功，周天成表示，「自己還是想堅持到最後，努力完成每一分，不管落後多少，因為也是在主場，我希望把競爭力展現出來。」他提到，這年紀還能繼續在場上奔馳，已經很感謝上帝。

周天成提到，距離他第一次參加台北公開賽已經是2012年，「到現在已經過了13年時間，當時的我肯定沒有想到現在還能繼續，我也會秉持同樣精神繼續在其他比賽中努力，雖然這一場沒能把冠軍留在台灣，但還是很感謝每一位到場支持的球迷朋友。」

由於今天是母親節，周天成不忘帶著媽媽一同出席記者會，並送上康乃馨，小天笑說：「雖然我沒有拿到金牌，但我應該還是媽媽的驕傲。」他不忘代表所有選手向全天下母親送上祝福。

35歲的周天成提到自己決定續戰的原因，「我還有未完的夢想，從小的夢想就是在奧運會可以奪下獎牌，去年還是差了幾步路，但我相信自己還是有機會，希望可以去堅持，加上現在還有很多人來幫忙，包含國訓、運科等等都能讓選手巔峰繼續延長。」

周天成表示，他會朝洛杉磯奧運繼續努力，「我相信到洛杉磯奧運我還有很多功課要做，不管是在是日常或比賽都要去做好，洛杉磯可能是最後一次機會，希望自己好好把握。」

周天成。（記者陳志曲攝）周天成。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中