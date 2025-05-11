台北賽》奧運奪牌夢未完 周天成：洛杉磯奧運可能是最後機會了

周天成和媽媽一同出席賽後記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣一哥周天成今天在超級300系列台北羽球公開賽和新加坡好手駱建佑激戰3局最終敗下陣來，收下亞軍。已經35歲的他仍堅持續戰的動力是什麼？他表示，因為還有未完的夢想，就是要在奧運奪牌。

周天成今天和駱建佑激戰3局，並化解對手4個冠軍點，可惜這股氣勢未能延續，追成20：20後被對手連拿2分敗下陣來，以亞軍作收。

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對於最後關頭差點逆轉成功，周天成表示，「自己還是想堅持到最後，努力完成每一分，不管落後多少，因為也是在主場，我希望把競爭力展現出來。」他提到，這年紀還能繼續在場上奔馳，已經很感謝上帝。

周天成提到，距離他第一次參加台北公開賽已經是2012年，「到現在已經過了13年時間，當時的我肯定沒有想到現在還能繼續，我也會秉持同樣精神繼續在其他比賽中努力，雖然這一場沒能把冠軍留在台灣，但還是很感謝每一位到場支持的球迷朋友。」

由於今天是母親節，周天成不忘帶著媽媽一同出席記者會，並送上康乃馨，小天笑說：「雖然我沒有拿到金牌，但我應該還是媽媽的驕傲。」他不忘代表所有選手向全天下母親送上祝福。

35歲的周天成提到自己決定續戰的原因，「我還有未完的夢想，從小的夢想就是在奧運會可以奪下獎牌，去年還是差了幾步路，但我相信自己還是有機會，希望可以去堅持，加上現在還有很多人來幫忙，包含國訓、運科等等都能讓選手巔峰繼續延長。」

周天成表示，他會朝洛杉磯奧運繼續努力，「我相信到洛杉磯奧運我還有很多功課要做，不管是在是日常或比賽都要去做好，洛杉磯可能是最後一次機會，希望自己好好把握。」

周天成。（記者陳志曲攝）

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