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TPBL》直言洋將薪資上限是「假議題」 劉志威點出核心問題

2025/05/11 19:16

劉志威。（記者陳逸寬攝）劉志威。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕TPBL本季訂定洋將每月薪資2萬美元上限，特攻總經理劉志威表示，重點不是上限，各球團應該先思考要如何提供更好的比賽內容給進場的球迷。

特攻本季頻繁更換洋將，劉志威今在總結賽季時坦言，「一直無法在薪資上限內找到能夠與對手對抗的洋將是我的責任。」

被問及對於洋將薪資上限的立場，劉志威表示，自己不以聯盟的現況討論，「台灣的籃球在不同的階段一定有不同的做法，做法不會永遠不變，不同階段有不同的做法，必須去看本土球員能力、數量、球隊數目，是否能帶給球迷好的內容，再回頭看對洋將的開放程度。」

劉志威表示，如果球隊少、本土競爭激烈，洋將數量或許就可以稍微少一點，隊伍較多的話，對洋將在薪資或數量上，都可以稍微開放一點，「現在洋將多，不代表後面洋將就要多，要從供需來看。現在兩聯盟11隊，本土競爭是不夠的，那你要拿什麼出來給球迷看？我的看法是，如果你球隊這麼多，本土球員競爭力不是那麼強的話，不管是薪資或洋將數量就應該更開放，讓本土也有競爭性，應該要依照供給或需求來調整。」

至於洋將薪資上限應該如何訂定，劉志威指出，現在各球隊都能找到一定水準的洋將，而就算完全開放，也不可能找到NBA現役球員，就像中華職棒沒有限制，也不可能找到大聯盟等級球員，「所謂的開放（薪資上限），就算開放了，所以我認為是假議題，球隊要提供什麼內容給球迷，應該要以這個角度來看，而不是執著在2萬、3萬或是總額。」

中信特攻本季從T1來到有7隊的TPBL，被問及理想的隊伍數，劉志威表示，自己沒有意見，並強調重點仍是比賽內容，「不同階段有不同的作法，核心還是你要提供給球迷什麼樣的內容，職業球隊的發展是長期的，每個企業對於職業球隊支持的本質也不一樣，我們無法知道每支球隊成立的目的，每個母公司的背景文化都不一樣，多有多的作法、少有少的作法。」

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