日職》從火腿王牌學到的新武器！ 日媒透露古林睿煬甜蜜復仇背後努力

古林睿煬投出生涯首場9局完投完封勝。（北海道新聞提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣好手古林睿煬，今天對陣讓他吞下生涯首敗的樂天金鷲甜蜜復仇，用9局98球的「Maddux完封」締造生涯首場9局完投完封勝，賽後他也透露，自己賽前有預習。

古林睿煬生涯初登板就是在4月23日對陣樂天金鷲，當時他主投5.2局失掉7分（5分責失）遭到擊退，本場比賽他徹底研究樂天打線，幫助自己拿下主場首勝外，也讓日本火腿自4月2日以來，睽違39日獨居太平洋聯盟龍頭寶座。

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根據《日刊體育》報導，古林睿煬賽後他露，在首次對戰的時候，對樂天打者習性還不太了解，今天賽前有進行預習。而投手教練加藤武治認為，對手對他的印象是球速很快，或許這是能抓到時機的原因之一。在獲得教練的提示後，古林也跟團隊的資料分析師討論，再運用從火腿王牌伊藤大海學到的滑球來取得好球數，克服開局不穩的問題，而這顆滑球也讓總教練新庄剛志稱讚控得很好。

自5月1日對軟銀好投拿下日職生涯首勝後，古林睿煬再次與捕手田宮裕涼繳出好投，在與樂天系列賽首戰，田宮也跟先發投手金村尚真搭配讓他投出9局失1分完投勝。次戰田宮裕涼再次採取讓對手以為某顆特定球種要來，但實際上卻不是那樣的方式引導古林，而田宮的配球加上古林的勤奮學習，成就了本場的完封勝。

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