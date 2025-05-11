世壯運男神！輕艇國手依勇達多拚博「激流標桿」

依勇達多參與世壯運輕艇激流標桿賽，也扮演教練的腳色。（世壯運執委會提供）

〔記者何玉華／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會即將登場，來自世界各地、各行各業的運動好手蓄勢待發，曾代表中華隊征戰多項國際比賽並拿下亞錦賽金牌的輕艇國手依勇達多（漢名：李漢城），這次不僅參加「激流標桿」賽，更是以教練身分帶領一群初次接觸激流賽事的學員一同應戰，在體能與心理上雙重備戰。

依勇達多表示，父親李金和曾代表台灣參加1988年漢城奧運，他的漢名也由此命名；因此，自小便立志追隨父親腳步，13歲起投入輕艇訓練，2003年入選國家隊，曾多次在輕艇項目中的競速、激流、龍舟、艇球等種類，代表國家征戰國際賽場，並在亞錦賽中拿下金牌。

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依勇達多為專注突破成績，選擇聚焦在技術難度高、風險極高的「激流標桿」項目，他說，當時資源有限，曾為了出國訓練四處尋求贊助、兼職賺旅費，甚至當過溯溪嚮導。隨著年齡漸長入伍服役、退伍後轉任健身教練，並北上創業，成立「依勇達多體適能工作室」，陪伴學生蛻變。

依勇達多此次因緣際會受邀擔任參賽隊伍教練，自2024年4月起展開一年特訓，不僅協助隊員熟悉激流環境，也順勢恢復自身狀態，決定重返賽場，身肩教練與選手雙重身分。

為備戰賽事，團隊自今年1月起，每週日赴宜蘭安農溪訓練，從早上7點到下午3點，一連三梯次密集練習，他鼓勵學生「把每一槳划好，執行你在岸邊觀察標桿時，所要執行的策略就好」，也不斷提醒「不要抵抗水流，讀懂它、並利用它，讓它幫你一把；但最重要的是—安全第一。」

日前依勇達多參與宜蘭安農溪人工輕艇激流標桿測試賽，對於國內第一座比照奧運標準興建的人工輕艇激流標桿賽道，他表示已等了25年，更大讚賽道水流扎實，已具備國際水準，讓人驚艷，安全性也大幅是升，對選手訓練的幫助很大。他也期待，透過世壯運的舞台，讓更多人認識激流這項結合技巧、智力與勇氣的運動，一起在水上，找到人生的節奏與方向。

金牌國手依勇達多重返世壯運激流標桿賽場。（世壯運執委會提供）

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