TPBL》無緣季後賽的攻城獅2連勝結束本季 高國豪喊話：下季討回來

高國豪。（新竹攻城獅提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今在主場靠努利39分、10籃板、10助攻領軍，以118：99擊敗高雄海神，以2連勝結束TPBL元年賽季。

攻城獅本季以12勝24敗作收，依舊是聯盟目前唯一確定無緣季後賽的球隊，剩下的一張季後挑戰賽門票將在18日夢想家與雲豹之戰後才會誕生。此役團隊命中率54.5%，外線36投18中，一哥高國豪攻下本土最高18分，田浩第二節獨得10分，今以11分、5助攻作收，海神以克雷格18分最佳。

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田浩指出，雖然本季上場時間較不穩定，但仍把握機會打出好表現，「一直以來我都抱持正面心態，等待教練叫到我的那一刻，不論是日常訓練或是比賽時都做足準備，好事自然會發生。」

攻城獅今在主場新竹縣體育館進行本季最終戰，一共吸引4312位球迷進場，賽後舉辦球迷感謝會，球團特別安排球員各選出一位最支持自己的球迷，將今日實戰球衣、手寫卡片致贈給球迷。

攻城獅球團也特別表揚36場全勤的「客場應援團團員」，由吉祥物瑞迪送上球員手寫卡片，特別感謝球迷陪伴。談到本季的表現，高國豪說：「這是個很不甘心的賽季，但請各位相信攻城獅，我們會在下一季討回來！」

攻城獅舉辦球迷感謝會。（新竹攻城獅提供）

努利。（新竹攻城獅提供）

田浩。（新竹攻城獅提供）

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