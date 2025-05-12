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MLB》大谷雙安續寫本季新猷！佛里曼、貝茲開轟助道奇重返國西龍頭

2025/05/12 08:03

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在客場對決響尾蛇4連戰最終戰，日本巨星大谷翔平單場雙安演出，連續9場比賽敲安續寫個人本季新高，加上另外兩位MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）與貝茲（Mookie Betts）都開轟上演猛打賞，終場8：1大勝響尾蛇，雙方系列賽各取2勝。

道奇開賽就靠著貝茲與佛里曼連線敲安先馳得點，5局上MVP三聯星連線，大谷與貝茲敲安後，佛里曼補上高飛犧牲打，史密斯（Will Smith）追加適時一擊。6局上趁勝追擊，大谷在得點圈有人敲出安打，7局上佛里曼補上本季第9轟，道奇5：0領先。

響尾蛇7局下才靠著赫雷拉（Jose Herrera）二壘安打追回1分，但9局上貝茲又敲出本季第6轟，隨後史密斯與帕赫斯（Andy Pages）又敲出帶打點安打增添保險分，最終道奇以8：1大勝。

大谷翔平今天5打數2安打，貢獻1分打點，吞下1次三振。昨天大谷連續8場比賽有安打演出，今天將連續安打紀錄推進至9場，持續寫下本季新高，賽後打擊率0.308，攻擊指數1.051。

道奇明星先發投手岡索林（Tony Gonsolin）今5局被敲3安，送出4次三振與2次保送，沒有失分，收下本季第2勝，賽後防禦率2.81。道奇今天贏球，加上教士3：9不敵洛磯，以27勝14敗再度重返國聯西區龍頭寶座。

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