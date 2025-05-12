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NBA季後賽》打鐵大戰寫超難堪歷史紀錄！雷霆碎金塊2：2追平系列賽

2025/05/12 07:33

吉爾吉斯亞歷山大與約基奇。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大與約基奇。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕季後賽西部次輪G4，金塊今天在主場迎戰雷霆要力拚聽牌，然而雙方開賽上演打鐵秀，雙方全場命中率都不理想；而決勝節開賽領先的金塊，遭到雷霆逆襲，最終以87：92輸球，系列賽2：2遭追平。

兩隊開賽都完全找不到手感，雷霆單節22投6中、三分球11投僅1中，好在靠著當家一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）5罰4中進帳8分，至少拿下17分；但金塊則是自家籃框加蓋，全隊22投2中、三分球14投盡墨只得8分。

根據紀錄顯示，兩隊首節合計僅得25分，寫下季後賽歷史最低總得分；而金塊單節8分也是季後賽史上單節第4低，同時更是金塊隊史季後賽單節最低得分。而兩隊在次節稍微找回手感，半場打完雷霆暫時以42：36領先金塊。

易籃後主場的金塊終於甦醒，在MVP「小丑」約基奇（Nikola Jokic）的帶領11分下，單節19投11中、三分11投7中，打出33：21攻勢，讓金塊反倒69：63超前雷霆。然而決勝節風雲變色，金塊手感再度極凍，讓雷霆得以再逆轉，儘管今年季後賽最大英雄戈登（Aaron Gordon）最後2秒投進三分球也於事無補，金塊在主場吞下難堪一敗，系列賽2：2回到平手局面。

此役兩隊團隊命中率皆不及4成，雷霆35.6%、三分24.4%，吉爾吉斯亞歷山大攻下全隊最高25分外帶6籃板6助攻；金塊31.3%，三分24.7%，約基奇攻下全場最高27分13籃板3助攻，而今年季後賽表現出色的魏斯布魯克（Russell Westbrook），今天12投僅2中拿到6分。

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