MLB》昨遇0比21慘案...開季7勝33敗 執教9年的洛磯教頭遭開除！

洛磯總教練布雷克遭開除。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯昨天以0比21慘敗教士，雖然今天以9比3擊敗教士，但洛磯仍決定開除總教練布雷克（Bud Black），洛磯將由三壘指導教練謝弗（Warren Schaeffer）擔任臨時教頭，打擊教練赫多（Clint Hurdle）將擔任臨時首席教練。

洛磯今天贏球，中止近期的8連敗，但開季7勝33敗、勝率僅1成75，成為自1988年金鶯隊的6勝34敗以來，開季前40場最糟的戰績。因此洛磯決定開除教頭布雷克、以及首席教練雷德蒙（Mike Redmond）。

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洛磯隊開季40場比賽，團隊合計只拿133分排全大聯盟倒數第二，團隊則失掉289分。洛磯團隊打擊率2成19排全大聯盟倒數第三。而洛磯團隊投手防禦率5.77則是全大聯盟最差。

洛磯將由三壘指導教練謝弗（左）擔任臨時教頭。（美聯社）

布雷克是在2017年開始接任洛磯教頭，前兩年都有闖進季後賽，但過去6個賽季卻都無緣季後賽戰場、而且單季勝率都不到5成，近兩個賽季都吞單季百敗。

布雷克執教洛磯9個賽季，是洛磯隊史執教最久的教頭，累積544勝690敗，平均勝率為4成40，也是洛磯隊史最多勝總教練。此外，布雷克生涯也執教過教士隊有9年時間，生涯18年的執教生涯，累積1192勝1403敗，平均勝率為4成59。

洛磯隊老闆蒙佛特（Dick Monfort）發出聲明表示，球隊本季至今的表現，尤其是繼過去兩個賽季之後，是不可接受的，「我們的球迷值得更好的，我們也有能力做得更好，雖然我們都對這個賽季的表現負責任，但這些改變是必要的。我們將利用2025年剩餘賽季，在球場上盡力改善，並全面檢視營運層面，以便洛磯棒球邁向下一個篇章。」

洛磯打擊教練赫多將擔任臨時首席教練。（美聯社）

洛磯今天贏球，中止8連敗。（美聯社）

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