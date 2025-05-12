MLB》「法官」賈吉猛敲4安再度成四割男 洋基打爆「前40號強投」

洋基賈吉。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）今天單場擊出4安、進帳2分打點，加上萊斯（Ben Rice）擊出滿貫彈，幫助洋基在客場以12比2擊敗運動家。洋基近5戰拿4勝，目前以23勝17敗居美聯東區龍頭。

洋基打線第2局靠單局4安、3次四死球（含1次觸身球），包含賈吉的適時安打，一局攻進5分。第3局卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）敲適時二壘安打，再為洋基追加1分。第5局萊斯敲滿貫砲、以及高德史密特（Paul Goldschmidt）適時安，單局再拿5分。高德史密特第7局再敲適時長打追加1分。

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洋基萊斯開轟（右），與賈吉（左）慶祝。（美聯社）

洋基左投亞柏格（Ryan Yarbrough）主投5局失2分表現，亞柏格摘本季首勝。洋基全場敲15安，賈吉單場4安2打點，包含1支二壘安打，跑回1分，另吞1次三振。賈吉賽後的打擊率從3成96升至4成09，目前的整體攻擊指數（OPS）高達1.273。

賈吉目前有14轟，打擊率高達4成09暫居大聯盟打擊王。根據《美聯社》指出，這是大聯盟開季前40場比賽至少14轟的打者中，第四高的打擊率。

運動家先發投手塞維里諾遭KO。（美聯社）

曾效力洋基的運動家先發投手塞維里諾（Luis Severino）今天碰上老東家卻遭痛擊，帳面上僅投4局被敲9安，失掉8分，三振、保送各2次，另有1次觸身球，賽防禦率為4.70。塞維里諾今年以3年6700萬美元轉戰運動家，開季9場先發戰績僅1勝4敗。

運動家打線全場有7安，曾待過洋基的安杜哈爾（Miguel Andujar），以及布雷戴（JJ Bleday）各有1安1打點。運動家輸球後，本季在主場的戰績為8勝13敗，目前以21勝20敗居美聯西區第三。

洋基賈吉。（法新社）

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