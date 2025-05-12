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MiLB》沙子宸3局狂飆7K無失分持續「大沙四方」！鄭宗哲回溫敲雙安

2025/05/12 09:32

沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家1A的台灣好手「大沙」沙子宸，今天面對天使1A後援登板3局狂飆7K無失分；海盜3A台灣好手鄭宗哲，今天也有雙安表現。

沙子宸今天於6局下登板後援，雖然面對首名打者就被敲安，之後還被盜上二壘，但連飆3K化解危機。7局下雖然又被敲1安，但也飆出2K力保不失，8局上再飆2K上演三上三下。合計沙子宸今天後援3局用43球有30顆好球，被敲2安，送出7次三振沒有失分，賽後防禦率降至1.93，本季目前42K與台灣新星林維恩暫居隊內三振王。

效力海盜3A的鄭宗哲，今天擔任先發第9棒游擊手，3打數敲出2支平飛一壘安打，並靠著高飛犧牲打跑回1分。這是鄭宗哲繼4月20日後再度雙安演出，賽後打擊率0.205，攻擊指數0.523。

另外，紅雀體系的台灣最速火球男林振瑋今天正式離開傷兵名單，並在高A先發對決釀酒人高A，主投2.2局用48球有33顆好球，被敲出5支安打失掉4分，其中只有1分責失，送出3次三振，吞下敗投；老虎3A的李灝宇今天4打數0安打吞1K，但仍有敲出擊球初速105.7英哩的強勁擊球，賽後打擊率0.220，攻擊指數0.633。

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