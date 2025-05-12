日職》古林睿煬飆「Maddux完封勝」的關鍵 球評大讚速球威力

古林睿煬。（北海道新聞新聞提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣火球男古林睿煬昨天交出日職生涯第一場完投完封勝，而且是「梅達斯（Maddux）完封勝」，整場用球數僅98球，幫助火腿以4比0完封樂天金鷲。目前擔任球評的前養樂多監督真中滿認為，古林的速球非常棒。

古林睿煬昨天全場9局僅被敲2安，沒有失分，成為第一個投出完封勝的具中職經驗旅日投手。古林睿煬也成為自1998年名投郭泰源、2011年的陳偉殷之後，旅日投手第3人投出「梅達斯完封」。

請繼續往下閱讀...

昨天播放的富士電視台的棒球節目中，擔任球評的前讀賣巨人名投齋藤雅樹說明，「所謂的梅達斯（完封），就是他不斷能先搶到好球數，讓打者不得不出棒，他徹底展現自己主導進攻的投球方式。」

對於古林睿煬的投球表現，真中滿指出，「果然他的速球很棒，雖然球速大約在140多公里，但觀看樂天打者經常被這顆球壓制，常常放掉紅中的球，或是揮棒去打壞球。」

同樣擔任球評的前養樂多燕子球星坂口智隆認為，古林巧妙地運用高角度速球，成功壓制打者，也處理過去開賽遇到的問題，「特別是他看起來投球沒有過度用力，反而稍微收一點力投球的感覺非常好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法