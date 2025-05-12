日職》「我又來一發了！」古林登板吉田賢吾都開轟 新庄本來另有打算

石井一成、古林睿煬、吉田賢吾。（取自產經體育）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣火球強投古林睿煬昨天先發面對樂天金鷲，繳出9局98球「梅達斯（Maddux）完封勝」，而昨天擔任先發左外野手的是同齡的吉田賢吾，這是他與古林一起先發的第2場比賽，這兩場比賽，吉田賢吾都敲出全壘打。

古林睿煬旅日初登板對決樂天，當時搭配的捕手是吉田賢吾，只是該役他雖然有全壘打演出，卻在首局就發生捕逸，讓古林被樂天攻下3分大局。昨天古林搭配的捕手是田宮裕涼，吉田賢吾這回擔任左外野手，在第1局就從樂天40歲投手岸孝之手中敲出首局首打席首球全壘打，開賽就給予古林火力支援。

請繼續往下閱讀...

吉田賢吾昨天4打數敲出2安打，賽後他透露新庄剛志監督鼓勵他第一球就積極出棒，最終也產生好結果。值得一提的是，這是吉田賢吾本季第4轟，前3轟都是打反方向，將球送往右外野牛棚，但昨天這轟是左外野陽春砲，「之前3轟全打進牛棚，我賽前還開玩笑說今年我要往牛棚打10轟，沒想到話剛說完，就打一支完全不同方向的！」

對於自己在與古林一同先發的兩場比賽都開轟，吉田賢吾表示：「古林登板的比賽，我兩場都有全壘打，這次也一樣，我也跟古林說『我又來一發了』！」而新庄剛志也透露，原本考慮讓打擊狀況非常好的石井一成打第1棒，「但他一放上打線前段就打不出來，我的第六感果然是對的！」昨天石井一成擔任先發第7棒二壘手，也開轟支援古林。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法