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MLB》神獸克蕭即將歸隊！ 先發吃緊、牛棚最操勞的道奇有救星了

2025/05/12 09:47

道奇37歲名投克蕭。（資料照，美聯社）道奇37歲名投克蕭。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇37歲名投克蕭（Clayton Kershaw）今天到小聯盟3A投本季第5場的復健賽，主投4局失掉2分。根據道奇官網指出，克蕭即將回到大聯盟賽場，預計最快會在美國時間週日主場迎戰天使隊。

克蕭今在道奇小聯盟3A主投4局4局被敲2安，包含挨了一發兩分砲，失掉2分，三振、保送各2次，另有1次觸身球，共投57球中有35顆好球。克蕭今年在小聯盟合計投5場，防禦率為2.57。

去年季後動左膝和左腳趾手術的克蕭，今年開季從60天傷病名單出發，他最快能在本週重回大聯盟賽場。道奇本週將與天使進行4連戰，克蕭有望在這個系列賽迎接本季初登板。

克蕭在2024年例行賽僅先發7場，交出2勝2敗、防禦率4.50的成績，他在去年8月底動腳趾手術，提前報銷。克蕭生涯累積212勝、平均防禦率2.50，累積2968次三振，距離生涯3000K里程碑只差32次三振。

道奇本季的先發戰力吃緊，主因是塞揚強投史奈爾（Blake Snell）左肩發炎、道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）右肩發炎，先發輪值頓時少了兩位強投。

此外，道奇開季打完前41場，先發群只吃下187.2局排全大聯盟倒數第二。而道奇後援群合計吃下174.1局是全大聯盟最多。若克蕭能順利歸隊，有望添加先發投手戰力。

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