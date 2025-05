MLB》榮格兄弟母親節同場較勁！媽媽現場觀戰坦言：非常驕傲

在母親節同場較勁的哥哥Ja.榮格(左1)與弟弟Jo.榮格(右1)和父母親合照。(擷取自大聯盟X)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕老虎今日作客迎戰遊騎兵,雙方在美國時間母親節進行3連戰最後一場比賽,而分別效力兩隊的兄弟檔Ja.榮格(Jace Jung)與Jo.榮格(Josh Jung)也在大聯盟賽場上同場較勁,讓特地來到現場支持的媽媽坦言「非常驕傲」。

榮格兄弟的父母親傑夫(Jeff Jung)與瑪莉(Mary Jung)也在這3場系列賽到場觀戰,甚至還身穿遊騎兵與老虎各半的特製球衣支持在場中比賽的兩位孩子,而瑪莉今天賽前接受採訪時,表示他的心簡直緊張到快爆炸了,「我不能再要求比這更好的母親節禮物了。我們都身處在同一個地方,當我親眼看到他們夢想成真,做著他們喜愛的事,我真的感到非常驕傲。」

哥哥Ja.榮格系列賽出賽2場,共6個打數沒有安打進帳苦吞2次三振,而弟弟3戰皆有出賽,11打數敲出3支安打,包括今天還敲出1發兩分砲,成為本場比賽能獲勝的功臣之一,而根據《Elias Sports Bureau》數據指出,這發全壘打是美國自1914年將母親節列為國定假日後,第1位在母親節當天面對親兄弟所效力的隊伍開轟的選手。

「包括我、父母親、我的哥哥以及他的女朋友在內,我認為大家都有很棒的時光、很棒的回憶。」今天有好表現Jo.榮格的賽後受訪時說:「每當我們齊聚在同一座城市,縱使現在這個機會很少,但對我仍感到非常特別。我們兩兄弟能在場上互相較勁,我知道我的父母親會非常驕傲。」

Jo.榮格繼續補充道:「我所有情緒都湧出來,是因為他們為了我們犧牲了一切,只說句謝謝遠遠不足以表達,但希望他們這兩天看到我們在場上比賽還鎮守同個位置(三壘),一定會為我們感到非常驕傲。」

兩兄弟的好感情也在場上展現出來,由於兄弟倆皆是三壘手,昨天的比賽甚至還在場上玩起井字遊戲,為這幾場溫馨的比賽添增有趣的一幕。

