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MLB》左膝發炎缺席1個月 布總曝洋基先發史卓曼復原進度卡關

2025/05/12 10:38

史卓曼。（資料照，路透）史卓曼。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基33歲先發投手史卓曼（Marcus Stroman）因左膝發炎進15天傷病名單，原本預期只是短期缺陣的他，如今過了1個月仍未回歸，總教練布恩（Aaron Boone）今日受訪坦言，史卓曼的復原進度卡關。

史卓曼今年球季有3場出賽，戰績0勝1敗、防禦率高達11.57，而他自從美國時間4月11日後就未再有上場紀錄，並在幾天後就被放入傷兵名單。

主帥布恩今天表示，史卓曼在美國時間週五進行實戰投打練習（Live BP）後，膝蓋仍有不舒服的情況，因此球團在進行下一步復健過程前將會重新評估傷勢，「他已經接受很多的治療，但就是無法跨過最後一關，讓他能在投手丘進行下一步。我們會繼續嘗試並釐清原因，試圖確保他能順利離開傷兵名單。」

然而目前史卓曼的回歸仍沒有時間表，布總針對他最近一場的先發討論，他認為史卓曼投球時無法如他所想將前腳踩穩，「我拿賽車來比喻，即便只是缺少一個小細節，但最後仍會影響你的控球與球威，因此我們會繼續努力，直到他達到我們需要的狀態。」

不過其他傷兵部分傳來好消息，陣中36歲明星內野手拉梅修（DJ LeMahieu）今天在小聯盟3A持續進行復健賽，面對國民4打數敲出1支安打，在小聯盟的打擊率與進攻指數分別高達.455與.955表現出色，有望在接下來面對水手的賽事重返大聯盟。

拉梅修。（資料照，法新社）拉梅修。（資料照，法新社）

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