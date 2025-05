MLB》掛傷的道奇兩強投史奈爾、葛拉斯諾 都將接受隊醫檢查

史奈爾。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕道奇塞揚強投史奈爾(Blake Snell)今年只在例行賽只投2場,就因左肩發炎進15天傷病名單,至今仍然感覺投球肩膀不適。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)今天表示,史奈爾和右肩發炎的強投葛拉斯諾(Tyler Glasnow),都將在美國時間週一與道奇隊醫艾爾崔克(Neal ElAttrache)會面,接受檢查。

史奈爾自美國時間4月6日被放進15天傷病名單後,起初被要求暫停投球一週,史奈爾接著做傳接球、並到牛棚練投,原本他要在美國時間4月23日做第二次牛棚練投,卻因前一天傳接球練習後感覺不適,讓這次的練投被取消了。

史奈爾今年季前以5年1.82億美元(約新台幣59億)合約加盟道奇,本季在例行賽先發2場,拿到1勝、防禦率2,合計投9局,被打擊率2成70,每局被上壘率(WHIP)為2。

葛拉斯諾本季先發5場,拿到1勝、防禦率4.50,共投18局賞23次三振,被打擊率1成85,每局被上壘率為1.28。葛拉斯諾也將接受道奇隊醫艾爾崔克的檢查,但他近期開始做傳接球的練習。

道奇今年的先發投手戰力吃緊,主因史奈爾、葛拉斯諾等主力先發都相繼掛傷,道奇開季打完前41場,先發群只吃下187.2局排全大聯盟倒數第二。

Dodgers starter Blake Snell, who was supposed to begin throwing this road trip, is still feeling shoulder discomfort and will see Dr. Neal ElAttrache on Monday. Tyler Glasnow, who has begun playing catch, will also be examined