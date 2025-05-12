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NBA季後賽》最多差到44分！米契爾傷退 溜馬痛宰騎士聽牌

2025/05/12 10:53

溜馬大勝騎士。（路透）溜馬大勝騎士。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕溜馬今天在季後賽次輪第4戰火力全開，3名球員得分破20分，全場最多曾領先達44分，且騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）還在中場練球時扭傷腳踝，最終溜馬以129：109痛宰騎士，系列賽以3：1聽牌。

騎士前役靠著當家一哥米契爾轟43分，拿下此系列賽首勝，追成1：2，今天在客場希望能扳平戰局。

不過，騎士在上半場陷入苦戰，首節打完已經落後達雙位數，易籃後溜馬火力全開，第2節團隊單節轟下42分，而騎士也陷入得分荒，單節只拿下16分，半場打完溜馬暫時以80：39領先，而NBA季後賽史上僅有3次半場分差超過40分。

溜馬在上半場進攻多點開花，已有4人得分上雙，命中率突破5成，M.透納（Myles Turner）繳出18分最高，騎士方面則靠著米契爾一人單打獨鬥，他在前兩節拿下12分為全隊最高。

不過，讓騎士更雪上加霜的是米契爾在中場練球時，扭傷左腳踝，也因為這傷勢回到休息室治療，沒有繼續回到場上。而大幅落後的騎士，下半場雖稍微找回準星，卻也無力扭轉頹勢，末節兩隊都換上替補球員收尾。

溜馬今天全隊輪番上陣，團隊命中率達52.7%，三分球35投15中，西亞卡姆（Pascal Siakam）拿下全隊最高21分，透納和托平（Obi Toppin）都繳出20分。騎士方面，葛蘭德（Darius Garland）拿下全隊最高21分，但團隊出現22次失誤，種下敗因。

騎士一哥米契爾（左）受傷退場。（美聯社）騎士一哥米契爾（左）受傷退場。（美聯社）

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