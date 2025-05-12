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法網》空前25座大滿貫有難度 美國傳奇：如果喬科維奇奪冠我會很驚訝

2025/05/12 10:55

喬科維奇。（資料照）喬科維奇。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025法國網球公開賽將在25日點燃戰火，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）本季在紅土仍1勝難求，也讓美國傳奇名將艾芙特（Chris Evert）直言，並不認為喬帥有機會在羅蘭加洛斯勇奪史無前例的第25座大滿貫金盃。

37歲的喬科維奇今年在紅土賽場打得掙扎，蒙地卡羅大師賽及馬德里大師賽都是一輪遊，先前又缺席羅馬站，近日決定參加ATP250等級日內瓦公開賽調整狀態。

艾芙特今年受邀擔任美國轉播單位《TNT》球評，談及喬科維奇今年在法網奪冠的機會時表示，「我永遠不會低估他，但他如果奪冠我會很驚訝，你必須承認他很厲害，他拿過比任何人都多的冠軍，我不會說他沒辦法拿冠軍，但如果他辦到了我會很驚訝，應該說會很驚喜，但根據他最近的成績，以及他畢竟也是人，我覺得機會不大。」

艾芙特提到，喬科維奇在草地更有宰制力，也拿過更多座溫網冠軍（7次），因此不認為喬科維奇無法再於大滿貫封王，但法網的確相當有難度。

目前國際賭盤最看好封王的是西班牙艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）賠率2.2，義大利球王辛納（Jannik Sinner）賠率3.5，喬科維奇與德國茲維列夫（Alexander Zverev）賠率10，並列第3。

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