MLB》惠勒7局好投、史瓦伯雙響砲成功臣 費城人強投豪打創多項紀錄

史瓦伯今日繳出單場雙響砲，包辦全隊所有分數，累計14轟與洋基賈吉並列全壘打王。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕作客守護者主場的費城人，進行3連戰的最後一場比賽，投打方面分別靠著當家王牌惠勒（Zack Wheeler）7局無失分以及強打史瓦伯（Kyle Schwarber）單場雙響砲的帶領下，以3：0收下勝利，系列賽以2勝1敗拿下對戰優勢。

史瓦伯今日在2局上半，面對紅中89英里（約143.2公里）變速球一棒扛出右外野，8上二壘有跑者時，鎖定紅中92.6英里（約149公里）的滑球再度炸裂，本季第13、14轟同場出爐，與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）並列全壘打王，全場3分打點包辦全隊分數。

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史瓦伯今日的火燙表現也創造取多紀錄，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自從1910年保送數成為國聯官方打者的統計數據以來，史瓦伯目前已跨季連續46場比賽上壘排名隊史第4，距離第3名的阿布瑞尤（Bobby Abreu）僅差2場追平，另外包括季後賽在內，他也累計了30發擊球初速至少112英里（約180.2公里）的全壘打，而他生涯在費城人單場至少2轟的比賽也來到18場。

除了史瓦伯外，王牌惠勒本場的表現也是勝利功臣之一，用球數93球主投7局，被打出3支安打無失分，送出8次三振與2次保送，收下本季第4勝，藍斯也統計出，這是惠勒自2021起第51場繳出至少7局的表現，與太空人和巨人的兩大王牌瓦德茲（Framber Valdez）與韋伯（Logan Webb）並列同時段最多。

惠勒本場投出7局無失分好投宰制對手，展現王牌本色。（路透）

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