中職》迎接傑尼獅主題日 統一獅大勢男團MR. LIONS耀眼出道！

迎接傑尼獅主題日，統一獅大勢男團MR. LIONS耀眼出道。（統一獅提供）

〔體育中心/綜合報導〕作為職棒36年上半季統一7-ELEVEN獅壓軸登場的主題日，統一獅隊歷年最受球迷期待、主打高顏值的「傑尼獅主題日」也正式解禁！結合時下最流行的「推活」文化，由隊長陳傑憲領軍，包含蘇智傑、陳重羽、林安可、郭俊麟、潘傑楷及新生代傑尼獅陳聖平、林佳緯，今年將以大勢男團「MR. LIONS」風格與大家見面！ 6月14日、 6月15日台南棒球場「兆豐銀行傑尼獅主題日MR. LIONS」，一號隊友們千萬別錯過！

傑尼獅主題日歷年來都是球迷們相當喜愛的主題日之一，曾推出過紳士西裝、理想情人、日式浴衣、偵探學園、港式茶餐廳等不同主題；今年球團將選手們打造為大勢男團，由台南質感西服品牌「Spark紳士西服」包辦整體服裝造型，針對每個人不同的個性搭配，展現出與場上不同的帥氣模樣；拍攝過程中，對於能夠嘗試不同造型，選手們也覺得很新鮮，林安可表示這次能趁著拍攝的機會，穿上一直很想試試看看皮衣風格，也覺得很適合自己！

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6月14日、 6月15日登場的傑尼獅主題日，除了台南球場將換上由這次主視覺所延伸的布置及人形立牌供球迷們拍照打卡之外，也會有場外舞台活動、遊戲攤位等規劃；為了讓大家能把自擔帶回家收藏，進場贈品則推出８位選手的個人應援扇、壓克力吊飾及人生四格相卡，每日贈送不同款式，數量有限換完為止，歡迎球迷朋友踴躍進場！

【贈品資訊】

6月14日（六） 象vs.獅 台南棒球場

l 兌換贈品： MR. LIONS 應援扇及壓克力吊飾各一個

MR. LIONS 應援扇款式：蘇智傑、潘傑楷、陳重羽、郭俊麟，隨機贈送，不可指定

MR. LIONS 壓克力吊飾：蘇智傑、潘傑楷、陳重羽、郭俊麟、陳聖平、林佳緯、陳傑憲、林安可，共8 款，隨機贈送，不得指定

l 兌換時間：13:00 開始兌換

l 兌換地點：台南棒球場右外野贈品兌換處

l 兌換資格：持當日賽事門票現場排隊均可兌換，每人每次至多持四張票券兌換四份

l 備註：

✪兌換款式採盲包隨機贈送，不可指定

✪年度季票於台南棒球場大門口季票服務處兌換

✪特殊席（ #鑽石席 #家庭席 #球探席 #外野酷炫席 ）規劃專屬兌換攤位，保留贈品兌換，請於比賽六局上結束前，完成兌換

✪眷屬票、啦啦隊票、公關票均為無價票券，不可兌換

✪每人每張票限領乙份，限量7,000個 #送完為止

6月15日（日） 象vs.獅 台南棒球場

l 兌換贈品： MR. LIONS 應援扇及四格相卡各一個

MR. LIONS 應援扇款式：陳聖平、林佳緯、陳傑憲、林安可，隨機贈送，不可指定

MR. LIONS四格相卡：蘇智傑、潘傑楷、陳重羽、郭俊麟、陳聖平、林佳緯、陳傑憲、林安可，共8 款，隨機贈送，不得指定

l 兌換時間：13:00 開始兌換

l 兌換地點：台南棒球場右外野贈品兌換處

l 兌換資格：持當日賽事門票現場排隊均可兌換，每人每次至多持四張票券兌換四份

l 備註：

✪兌換款式採盲包隨機贈送，不可指定

✪年度季票於台南棒球場大門口季票服務處兌換

✪特殊席（ #鑽石席 #家庭席 #球探席 #外野酷炫席 ）規劃專屬兌換攤位，保留贈品兌換，請於比賽六局上結束前，完成兌換

✪眷屬票、啦啦隊票、公關票均為無價票券，不可兌換

✪每人每張票限領乙份，限量7,000個 #送完為止

【售票資訊】

2025年度季票優先購票：5.13（二） 10:00~11:30

2025獅卡PLUS會員優先購票：5.13（二） 12:00~5.15（四） 11:30

兆豐X統一獅聯名卡優先購票：5.15（四） 12:00-5.17（六） 11:30

全面開賣：5.17 （六） 12:00 全面開賣

售票系統：全台統一超商ibon售票機台及ibon售票網

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