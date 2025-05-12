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MLB》李政厚4支1、中斷連12打數0安 單月打擊率不到2成

2025/05/12 12:32

李政厚。（法新社）李政厚。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人做客雙城三連戰最後一場，開季火燙的巨人南韓好手李政厚近期降溫，今天全場4打數1安1打點，中斷連3場沒有安打的表現，巨人最後在延長賽第10局以6比7輸球，吞下3連敗。

李政厚過去3場共12打數沒有敲安，今天首打席敲出一壘安打，第5局敲高飛犧牲打進帳1分打點，全場4打數1安1打點，跑回1分，賽後打擊率為2成86，整體攻擊指數為0.794。

李政厚在今年4月份出賽26場，交出3轟、16分打點，打擊率3成24的優異成績。但進入5月份，李政厚本月出賽10場，合計38打數僅5安，有1轟、6分打點，打擊率1成84。

巨人與雙城正規9局打完仍是5比5平手，進入延長賽。10局上巨人靠維拉（David Villar）用滾地球護送回1分，但10局下雙城傑弗斯（Ryan Jeffers）也用滾地球護送打回追平分，接著雙城2出局攻占二、三壘，凱爾西（DaShawn Keirsey Jr.）敲再見安打，幫助雙城最後逆轉贏球。

雙城近期拉出一波8連勝，目前以21勝20勝居美聯中區第四；巨人苦吞3連敗，目前以24勝17敗居國聯西區第三。

雙城逆轉贏球。（美聯社）雙城逆轉贏球。（美聯社）

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