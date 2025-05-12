日職》巨人軍震撼交易！送走新星秋廣優人 換來連5年二軍全壘打王

秋廣優人。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職讀賣巨人今天做出交易，送走身高200公分的新星秋廣優人、左投大江龍聖，與軟銀鷹換來混血內野手砂川理查。

現年25歲的砂川理查今年開季從一軍出發，出賽6場共22打數僅2安，吞12次三振，打擊率0.091。砂川理查前次在一軍已經是在4月4日的時候，之後被降至二軍調整。

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砂川理查是在2017年日職育成選秀會中獲軟銀第3指名，本季是他的職棒生涯第8個賽季，遲遲無法站穩一軍。砂川理查生涯在一軍出賽100場，累積10轟、平均打擊率1成60；此外，砂川理查過去連5年拿下日職二軍西部聯盟全壘打王。

砂川理查（中）。（資料照，中職提供）

現年22歲的秋廣優人今年只在一軍出賽5場，合計7打數1安，打擊率1成43。秋廣優人曾在2023年交出10轟、41分打點、打擊率2成73的生涯年成績，但去年在一軍表現機會不多，上季僅在一軍出賽26場。

秋廣優人身穿「55號」背號，這是過去巨人名將松井秀喜的背號，備受巨人球團期待，隨著表現不如預期，秋廣優人如今被交易至軟銀。

此外，讀賣巨人去年季前來台與中信兄弟、樂天桃猿交流戰，秋廣優人曾擊出關鍵安打，他在頒獎台上用中文狂喊4次「我愛台灣」，引發話題。

26歲左投大江龍聖本季沒有在一軍出賽，他今年在二軍出賽11場，防禦率4.40。大江龍聖去年在一軍出賽26場，有5次中繼成功，防禦率2.63

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