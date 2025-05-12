中職》「心動信號」穿上主題球引爆春夏浪漫 帥氣悍將悄悄話直擊你心

富邦悍將心動信號主題球衣。（富邦悍將提供）

〔體育中心/綜合報導〕迎接充滿戀愛氛圍的春夏季節，富邦悍將 5 月 17 日（六）、5 月 18 日（日）「心動信號」主題日登場，帥氣的悍將們除了在場外有專屬的拍照區等著你一起來拍照外，還將穿上本季首套主題球衣「心動信號主題球衣」出戰，邀請所有悍將家人穿上專屬應援戰袍，一同參與這場甜蜜的棒球約會！

心動瞬間與你連線！陽光男孩的全新造型，要讓你暈了再暈，王念好「 看我的眼神別太久，小心被電得全場失控」、陳真「我不擅長隱藏自己，因為喜歡你總會穿幫」、 張奕「我會的球路很多種，就是不知道哪一種能投進你的好球帶」、豊暐「最近發現一個定律，近你者甜」、蔡佳諺「你的美讓全場驚艷，讓我愛的完全淪陷」、張育成「我不怕壓力，只怕錯過妳」，新莊棒球場將設置主題拍照專區，現場還有心動悄悄話，快來發掘更多悍將們的甜蜜話語！

請繼續往下閱讀...

粉紅甜蜜來襲，要給對手帥氣爆擊，悍將將穿上「心動信號主題球衣」迎戰對手，設計靈感來自於奔放的筆刷筆觸，跳躍的色彩如同心動的節奏，完美展現球員在場上及場下的青春活力！除了吸睛的主題球衣與球帽外，更同步推出多款充滿春夏氣息的限定商品，包含率性的無袖連帽背心、清爽的漸層短袖 T 恤以及展現青春曲線的短版服飾，全系列商品以柔美的漸層色調相互呼應，讓你彷彿置身於浪漫的戀愛氛圍中，隨時隨地都能散發心動訊號！

來到新莊棒球約會一起來逛心動市集，現點現做的美味糖餅「春日糖餅」、來自瑞酩酒廠的獨有品牌「青玥梅酒」、專營台灣蜂蜜，並將其融入清涼飲品與美味雞蛋糕中「一人有餡公司」、 還原仙草最原始的風味「人山艸」，讓你吃得甜蜜蜜，更多主題日活動詳情，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法