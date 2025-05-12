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MLB》挨2次觸身沒關係！洋基「米飯哥」生涯首發滿貫砲獲賈吉盛讚

2025/05/12 11:52

萊斯。（路透）萊斯。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以12：2大勝運動家，除了「法官」賈吉（Aaron Judge）單場5支4之外，「米飯哥」萊斯（Ben Rice）也敲出生涯首發滿貫砲，獲得賈吉盛讚。

萊斯今天擔任開路先鋒，第2打席遭到運動家先發投手塞維里諾（Luis Severino）88.8英哩橫掃球打中形成觸身球，接著他在5局上第4打席面隊運動家後援史賓塞（Mitch Spence）敲出滿貫砲，這也是他生涯首發滿貫砲，本季第9轟助洋基10：1領先。

下個打席萊斯又挨球吻，此役他3打數1安打就是滿貫砲，還選到1次四壞保送、吞下2次觸身球。這是萊斯本季第二度在單場挨2次觸身球，目前他被砸6次名列大聯盟第2。賽後萊斯笑說，他的左膝和右膝都各打了一劑止痛針，但敲出生涯首發滿貫砲也「百分之百」是減輕疼痛的另一個好方法。

賽後老大哥賈吉談到二年級的萊斯表示：「看見他幫我們追加保險分，奠定這場比賽的勝基，那真的讓大家能放輕鬆，更能按照自己的節奏去打球。這對Benny以及球隊來說，都是相當關鍵的一擊。」

去年背號「93」的萊斯，在索托（Juan Soto）離隊之後也改穿「22」號球衣，本季出賽36場，打擊三圍.260/.368/.569，攻擊指數0.937，繳出9轟、20分打點，表現相當出色。

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