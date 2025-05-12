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中職》韓職啦啦隊「怪物新人」降臨！新生代女神權喜原助陣味全龍

2025/05/12 12:30

新生代女神權喜原降臨味全龍。（味全龍提供）新生代女神權喜原降臨味全龍。（味全龍提供）

〔體育中心/綜合報導〕味全龍將於5月23日（五）至5月25日（日）的大巨蛋主場系列賽事，邀請在南韓被譽為「怪物新人」的新生代啦啦隊女神「權喜原」擔任應援嘉賓！這是權喜原在日前宣布由韓職「斗山熊」啦啦隊引退後，首次參與的職棒現場應援活動，預計將再掀起台、韓球迷粉絲高度關注，並成為今年中職球季中最矚目的亮點之一。

年僅21歲的權喜原於2024年加入韓國職棒「斗山熊」啦啦隊，出道後迅速以精緻可愛的洋娃娃美貌與甜美舞姿，一舉成為粉絲矚目焦點，並在南韓知名論壇《Dctrend》的人氣票選中奪冠，被封為新生代球場女神中的「怪物新人」，人氣指數爆表同時，也引發台灣網友爭相關注。這次權喜原在宣布由韓職「斗山熊」啦啦隊引退後，突驚喜傳出跨海來台應援消息，預期將為味全龍五月的大巨蛋賽事注入更多樣的韓風魅力，也讓眾多球迷粉絲引頸期盼。

對於即將登上臺北大巨蛋應援，權喜原表示非常期待能親身感受台灣職棒與味全龍球迷的應援熱情，她也正積極練習應援舞蹈，並特別準備了一段中場舞表演，期望帶給現場球迷粉絲最棒的演出！更多相關資訊將於味全龍官方社群公布敬請期待。

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