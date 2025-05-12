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MLB》0.1局失7分的太空人明星右投竟收「死亡威脅」 讓教頭怒了

2025/05/12 13:54

麥卡勒。（資料照，路透）麥卡勒。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人31歲明星投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）在美國時間5月10日登面對紅人，他僅投0.1局狂掉7分，太空人該場比賽最後以9比13輸球。麥卡勒近日卻在社群媒體上遭自家球迷發出「死亡威脅」，太空人隊已經把這起事件通知休士頓當地警察局、以及大聯盟官方保全部分。麥卡勒如今也關閉自己的社群媒體X。

麥卡勒曾在2017年、2022年幫助太空人奪得世界大賽冠軍，但他在2022年世界大賽第三戰後受傷，近年受到右手臂傷勢問題，過去兩年都沒有在大聯盟出賽，直到今年才重回大聯盟。

麥卡勒在5月10日當天先發僅投0.1局失1分，太空人首局就失掉10分，最後敗給紅人。麥卡勒本季2場先發，吞下1敗，防禦率為15.75。

麥卡勒。（資料照，法新社）麥卡勒。（資料照，法新社）

「我知道球迷們很熱情，大家熱愛太空人和運動，但威脅要找到我的孩子並殺害他們，這實在讓人難以承受。」麥卡勒表示，「身為一名父親，這些年來針對我本人的威脅已經夠多了。據我所知，有一、兩個人因為涉及相關事件而被判刑入獄，我想當這些威脅牽扯到我的孩子，像是威脅說下次公開場合見到我們，就要把我的孩子刺死，這類話語對一位父親真的很難承受。」

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）則為子弟兵發聲，「有人因為他的表現，而讓他的生命、與孩子們的生命遭受威脅，我們不得不面對這件事真的很遺憾。他為這座城市、這支球隊做那麼多，而我們竟然要在辦公室談這些事情...我自己也有小孩，這種情況讓我很抓狂，我感到很難過、真的非常難過。」

「他已經兩年半沒有投球了...他需要一些時間找回狀態。這沒問題。但這種事情不該發生，我對這樣的威脅會發生在運動員身上，感到非常憤怒。」艾斯帕達說道。

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