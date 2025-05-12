羽球》最新世界排名出爐！王齊麟／邱相榤升至17名 再創合作最佳

台灣男雙組合王齊麟/邱相榤擊敗對手，拿下2025台北羽球公開賽男雙金牌。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤昨在超級300系列台北羽球公開賽男雙決賽，以21：18、21：15擊退南韓組合姜敏赫／奇東柱，勇奪兩人去年合拍以來首冠，最新世界排名將升至17名，再創兩人合作以來的最佳排名。

揮別今年多在16強就出局的陰霾，王齊麟／邱相榤在地主球迷面前過關斬將，一舉收下冠軍，也是王齊麟生涯第3座台北賽冠軍，至於邱相榤為生涯首度在超級巡迴賽嘗到封王滋味。這座台北賽冠軍將進帳7000分冠軍積分，本週積分將提升至5萬3249分，排名也將從原本19名升至17名。

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台灣第一女雙謝沛珊／洪恩慈，昨天以21：14、21：15解決日本的大竹望月／高橋美優，成為自2008年簡毓瑾／程文欣後，首對在台北賽封后的地主女雙，兩人的最新積分5萬6502分，世界排名也將升至12名，締造生涯最佳。

男單方面，在台北賽收下亞軍的周天成，將續居世界排名第7，李佳豪16、林俊易20、王子維26、戚又仁28。女單部分，在台北賽拿下女單冠軍的宮崎友花，擠下中國名將陳雨菲，重新回到世界排名第7。

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