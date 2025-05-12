MLB》林多開砲突破僵局 大都會8局灌4分氣走小熊

林多8下敲出突破僵局的全壘打，幫助球隊打下4分大局奠定勝基。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今日在主場迎戰小熊，靠著8局下半當家球星林多（Francisco Lindor）突破僵局的全壘打領銜下，單局灌進4分奠定勝基，終場以6：2獲勝，系列賽2勝1敗拿下對戰優勢。

大都會馬提（Starling Marte）在2局下半挨了一記觸身球後，接著打擊的托倫斯（Luis Torrens）敲出擊中全壘打牆的三壘安打送回馬提先馳得點，但在6局上，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）相中內角高速球開轟，本季第10轟幫助小熊追平比數。

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6下大都會有所回應，文托斯（Mark Vientos）也敲出一發陽春砲要回領先，但在7局上半又被小熊霍納（Nico Hoerner）擊出長打，雙方再度陷入平手局面。

比賽來到8局下半，小熊更換投手霍奇（Porter Hodge），首名打者面對開路先鋒林多，在1好3壞的情況下，咬中紅中84.1英里（約135.3公里）橫掃球一棒轟出中右外野，形成突破僵局的全壘打再度領先。

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Francisco Lindor crushes a go-ahead home run! pic.twitter.com/KSPU9QXFhz — MLB （@MLB） May 11, 2025

然而攻勢尚未結束，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）與文托斯接力安打助大都會再得1分，迫使小熊再度換投由霍洛威爾（Gavin Hollowell）拆彈，但第1名打者尼莫（Brandon Nimmo）也鎖定橫掃球轟過中右外野大牆錦上添花，幫助球隊打下4分大局，下個半局大都會派出狄亞茲（Edwin Díaz）關門，而他不負球迷期待投出3上3下關門成功，收下勝利。

今日是美國時間5月11日，也是大都會先發投手坎寧（Griffin Canning）的29歲生日，而在這特別的日子繳出6局僅失1分，且送出5次三振的優質成績，另外小熊掛帥主投的波伊德（Matthew Boyd）也表現出色，主投6局飆8K失2分無關勝敗。

今日壽星坎寧主投6局僅失1分，繳出優質先發內容。（法新社）

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