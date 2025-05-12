NBA季後賽》SGA無碰撞犯規讓約基奇傻眼！金塊教頭：他是買犯大師

吉爾吉斯亞歷山大切入禁區，約基奇跟防。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今天在西部季後賽次輪G4不敵雷霆，系列賽2：2遭追平，而在雙方命中率都不理想的狀態下，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）靠著罰球12罰9中拿下25分，但在比賽中多次明顯「買犯」，讓金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）感到挫折。

事實上，約基奇今天獲得14次罰球比吉爾吉斯亞歷山大還多，不過比賽第二節末，「SGA」切入禁區頂了一下約基奇後自行彈開造成犯規，還要到進算加罰。無奈的約基奇隨後也如法炮製，在禁區地帶製造犯規後拋投得手，但裁判只給出手前的犯規，讓約基奇當場傻眼。

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Watch these foul calls for Shai and Jokic just seconds apart…….



The NBA is doing EVERYTHING in their power to make Shai or Ant the face-of-the-league.



Pathetic pic.twitter.com/lv5eUhqgG3 — HeroOfTheDay （@Hero_OfThe_Day） May 11, 2025

賽後金塊代理總教練阿爾德曼（David Adelman）賽後坦言，他知道約基奇對裁判的判決感到挫折，「當他採取沉退防守時，對手切入上籃發生接觸，裁判吹犯規。作為明顯更高大的中鋒，他在禁區遭受相同程度的肢體接觸，卻要不到哨音。」

而對於吉爾吉斯亞歷山大的招牌「買犯」，阿爾德曼直言：「如果SGA被允許使用他的非持球手來施力，他也確實很擅長，那我們希望裁判至少也准許我們在防守時，能用身體去影響他。這應該是兩邊都要公平的，他本身就已經有夠難防了，簡直是買犯大師。」

阿爾德曼也強調，雖然約基奇對哨音感到挫折，但他相信約基奇自己會找到解決方法，「他跟教練團一樣都會觀看比賽影片，我們會再去討論如何在籃下終結進攻，以及在身體對抗中完成動作。」

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