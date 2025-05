NBA季後賽》SGA無碰撞犯規讓約基奇傻眼！金塊教頭：他是買犯大師

吉爾吉斯亞歷山大切入禁區,約基奇跟防。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕金塊今天在西部季後賽次輪G4不敵雷霆,系列賽2:2遭追平,而在雙方命中率都不理想的狀態下,雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)靠著罰球12罰9中拿下25分,但在比賽中多次明顯「買犯」,讓金塊MVP中鋒約基奇(Nikola Jokic)感到挫折。

事實上,約基奇今天獲得14次罰球比吉爾吉斯亞歷山大還多,不過比賽第二節末,「SGA」切入禁區頂了一下約基奇後自行彈開造成犯規,還要到進算加罰。無奈的約基奇隨後也如法炮製,在禁區地帶製造犯規後拋投得手,但裁判只給出手前的犯規,讓約基奇當場傻眼。

Watch these foul calls for Shai and Jokic just seconds apart…….



The NBA is doing EVERYTHING in their power to make Shai or Ant the face-of-the-league.



Pathetic pic.twitter.com/lv5eUhqgG3