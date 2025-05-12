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日職》飆「Maddux完封勝」的古林睿煬 今被日本火腿抹消登錄了

2025/05/12 14:38

古林睿煬。（北海道新聞新聞提供）古林睿煬。（北海道新聞新聞提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣火球男古林睿煬昨天交出日職生涯第一場完投完封勝，而且是「梅達斯（Maddux）完封勝」，整場用球數僅98球，幫助火腿以4比0完封樂天金鷲。日本火腿今天做出人員異動，古林睿煬被抹消登錄降二軍，至少10天後才能登錄回一軍。

古林睿煬昨天全場9局僅被敲2安，沒有失分，成為第一個投出完封勝的具中職經驗旅日投手。古林也成為自1998年名投郭泰源、2011年的陳偉殷之後，旅日投手第3人投出「梅達斯完封」。

古林睿煬本季先發3場，拿到2勝1敗、防禦率2.91的成績，共投21.2局賞22次三振，丟4次保送，被打擊率2成，每局被上壘率（WHIP）為0.92。

由於日本火腿先發群人選多，包含王牌投手伊藤大海、金村尚真、加藤貴之、山崎福也、北山亘基、洋投韋赫根（Drew VerHagen）等人。火腿隊預計本月15日要讓2023年第一指名大物左投細野晴希本季初先發，對決歐力士猛牛。

古林睿煬今天被抹消登錄後，最快要到5月22日才能登錄回一軍，屆時有望在主場再度對決軟銀鷹。

此外，讀賣巨人36歲球星坂本勇人在5月11日重回一軍，近期連9打數沒有敲安，近4場合計14打數2安。坂本勇人本季出賽15場，共45打數敲6安，貢獻3分打點，沒有擊出全壘打，目前打擊率僅1成33。坂本勇人今天再度被降至二軍。

坂本勇人。（資料照，記者陳志曲攝）坂本勇人。（資料照，記者陳志曲攝）

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