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跆拳道》明日之星！平鎮國中小將巫少妍 奪世界青少年錦標賽金牌

2025/05/12 14:59

巫少妍奪世界青少年錦標賽金牌。（取自世界跆拳道聯盟官網）巫少妍奪世界青少年錦標賽金牌。（取自世界跆拳道聯盟官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕從幼稚園就開始學跆拳道的平鎮國中小將巫少妍，今天在世界青少年跆拳道錦標賽女子55公斤級過關斬將抱回金牌，延續自己今年國內、國外賽事的不敗紀錄。

哥哥巫少騰、巫少輔都是跆拳道選手，教練楊建治透露，當年哥哥巫少輔為旗下選手，巫少妍在幼稚園約120公分就跟著練跆拳道，「兩個哥哥都超過180公分，我們認為巫少妍有機會長高，如今約有176公分。」

從小就展現實力的巫少妍，今年更成為常勝軍，她4月在塞爾維亞世界中學U15運動會奪金，接著返台參加全中運再把國女組55公斤級金牌拿到手，接著就投入國家隊集訓。

這段之旅雖然馬不停蹄，如今一切的辛苦都變成甜美的果實，巫少妍在世青少踢了5場，一路打敗來自加拿大、烏克蘭等選手挺進決賽，金牌戰以直落二橫掃伊朗選手維希（Dorsa Veisi）奪金。

楊建治表示，巫少妍的身材具未來性，「我們過往選手幾乎都是比伊朗選手矮，不過這次巫少妍身高還略高於伊朗對手。」

巫少妍連3場賽事摘金後，下一步將參加月底登場的亞青少國手選拔，期許能獲參賽門票，如果再把亞青少金牌收下，就真的完成國中階段「金牌大滿貫」。楊建治期許愛徒能夠完成這項難得的紀錄，也希望她能再長高幾公分，在未來能繼續為台灣爭取更多佳績。

跆拳道》明日之星！平鎮國中小將巫少妍 奪世界青少年錦標賽金牌

巫少妍奪世界青少年錦標賽金牌。（教練楊建治提供）巫少妍奪世界青少年錦標賽金牌。（教練楊建治提供）

巫少妍奪世界青少年錦標賽金牌。（教練楊建治提供）巫少妍奪世界青少年錦標賽金牌。（教練楊建治提供）

巫少妍奪世界青少年錦標賽金牌。（教練楊建治提供）巫少妍奪世界青少年錦標賽金牌。（教練楊建治提供）

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