路跑》南珉貞首次應援越野跑 期待未來台韓啦啦隊對抗

南珉貞為跑者應援。（大會提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025 TNF100 臺北越野跑挑戰賽今年以全新面貌回歸於新北市貢寮環保公園吸引了超過千名跑者一同挑戰。以全新的起跑地點及多元賽制和賽道組合，除了吸引國內外菁英選手共襄盛舉，也吸引了許多越野新手躍躍欲試，現場眾星雲集，主辦單位特別邀請富邦啦啦隊親和力十足的南珉貞加入應援行列，希望透過她的高人氣，吸引更多運動愛好者探索越野跑運動，一同發現新北大自然之美。

富邦啦啦隊成員南珉貞人生首度參與越野跑賽事，將棒球場邊充滿熱情活力的應援，原汁原味帶到越野賽道上，同時帶領跑者們一起進行賽前暖身。對於全新的應援體驗，南珉貞表示，「我平常工作都在城市或球場裡，這是我第一次參與應援越野跑運動，在活動現場被山河美景圍繞，覺得很放鬆，希望我明年還能再來。我知道去年也有富邦啦啦隊員來參加活動，假如明年我們可以一起挑戰越野跑比賽那就太棒了！」

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TNF100 臺北越野跑挑戰賽作為亞洲區的指標性越野賽事，今年不僅恢復長距離組別，吸引了眾多外國菁英選手參戰。包含，來自香港的長距離好手Kimmy梁康翹、越野跑新秀Rex羅樂賢及Harmony林楚茹，對戰最有台味的日籍跑者深井亨、即將代表台灣出賽越野跑世錦賽的國手江晏慶，以及另一位指標選手周青等人。身為選手平常也投入越野跑教學的江晏慶表示：「很開心看到這幾年台灣的越野跑人口都有穩定成長，近來也有越來越多年輕好手投入賽事，希望大家能利用TNF100和其他國際好手多多切磋交流，在享受比賽之餘，進一步提升個人的能力。」

受鋒面過境連續降雨的影響，為了賽道上選手的安全，主辦單位於比賽前一日調整了各組的比賽路徑。經過一上午的風雨搏鬥，最終由 The North Face 簽約運動員江晏慶跑出3小時21分38秒，拿下60K（實際距離為42K）個人男子組總冠軍；60K個人女子組總冠軍由王南評以 4小時19分29秒奪下; 42K（實際距離為21K）個人男子組由香港選手羅樂賢以 1小時30分47秒奪冠、42K個人女子組同樣由香港選手Yuen Tsz Kwan以1小時59分15秒稱后。

南珉貞為跑者應援。（大會提供）

TNF100 臺北越野跑挑戰賽於貢寮環保公園起跑。（大會提供）

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