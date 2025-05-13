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富邦悍將回新莊力拚止敗、勇士G4對決灰狼 今日賽事預告與轉播

2025/05/13 07:04

富邦悍將今天回主場力拚止敗。（資料照，記者陳志曲攝）富邦悍將今天回主場力拚止敗。（資料照，記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽東部準決賽，塞爾提克與尼克進行系列賽G4，擁有2勝1敗的尼克能否在主場搶下聽牌勝，或者塞爾提克能夠搶勝扳平系列賽？西部準決賽勇士與灰狼之戰，勇士能否在主場拿下1勝扳平系列賽，抑或是灰狼能帶著聽牌優勢回到主場？敬請鎖定轉播。

中職有2場轉播，富邦將回到新莊主場對陣台鋼，近期苦吞6連敗的富邦悍將派出李東洺對決台鋼左投艾速特，目前排名2、3名的味全龍與中信兄弟將在台中洲際對決，雙方分別派出王牌洋投羅戈對決鋼龍，精采對決請球迷不要錯過！

大聯盟2場轉播，由天使對陣教士以及響尾蛇對巨人的D-Live，棒球迷敬請鎖定轉播；日職有歐力士對決火腿，兩隊都派出王牌登板，分別是火腿伊藤大海與歐力士九里亞蓮正面交鋒，請喜愛棒球的觀眾鎖定轉播。

MLB

09:40 天使VS教士 愛爾達體育2台
13:00 響尾蛇VS巨人　愛爾達體育2台（D-LIVE）

NBA季後賽

07：30 塞爾提克VS尼克 G4 緯來體育、愛爾達體育1台
10：00 勇士VS灰狼 G4 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

12：00 歐力士VS火腿 DAZN1

中職

18：35 台鋼VS富邦 愛爾達體育1台、MOMO TV
18：35 中信兄弟VS味全 緯來體育

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