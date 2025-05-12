中職》吉力吉撈接任球員工會理事長 揭示3大工作目標

職棒球員工會理事長交接，第六屆理事長陳傑憲交（左）接給新任理事長吉力吉撈鞏冠（右），現場並與所有來賓合影。（記者田裕華攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍吉力吉撈當選第7屆職棒球員工會理事長，今天正式從原任理事長、統一獅陳傑憲手中接下象微「傳承與責任」的球棒，吉力吉撈並揭示未來3年的3大工作目標。

吉力吉撈表示，在陳傑憲等前輩理事長建立的基礎之下，未來工會的目標包括1.與聯盟合作成立「勞資關係小組」，加強交流，建立平等互惠的夥伴關係。2.健全下一階段團體協商，推動更平衡的勞資關係，全面討論與選手權利相關的議題。3.合作拓展肖像權價值，與聯盟、球團共同建立運動員在台關的價值。

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吉撈吉撈不諱言，剛當選時有想逃避的心理，但是從小打棒球，一心想要完成自己的夢想，現在更希望台灣的棒球環境越來越好，因此勇敢接下這份責任，未來不管遇到什麼挑戰，有很多球員可以一起努力，相信這條路不是孤單的。

吉力吉撈也頒發新的工會團隊當選證書，包括副理事長味全吳東融、富邦李宗賢、樂天黃子鵬、中信江坤宇、統一蘇智傑和台鋼吳明鴻，以及另外兩位理事中信高宇杰、統一林岱安等。

卸任的陳傑憲笑說，3年前被前任理事長周思齊點名接任，這次換成他點名吉力吉撈，有「抓交替」的感覺，他和吉力吉撈在國家隊認識，看到他是非常有責任感的人，來當理事長真的很適合。

吉力吉撈鞏冠。（記者田裕華攝）

陳傑憲。（記者田裕華攝）

蔡其昌。（記者田裕華攝）

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