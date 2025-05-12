日職》「我愛台灣」爆紅的秋廣優人被交易！ 巨人OB分析：令人興奮

秋廣優人。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天跟福岡軟銀鷹做出閃電交易，巨人將曾來台高喊「我愛台灣」爆紅的長打潛力股秋廣優人，加上後援左投大江龍聖，向軟銀換來二軍全壘打王砂川理查，巨人OB關本四十四針對本筆交易做出分析。

目前擔任日媒《Daily》球評的關本四十四指出，應該是巨人主砲岡本和真受傷才讓此交易一口氣發生。「今年赫南德茲（Elier Hernandez）表現不佳，雖然若林樂人跟増田陸今年很努力，但他們還是缺少一位右打者。」

請繼續往下閱讀...

關本四十四提到，在8日明星賽記者會時巨人監督阿部慎之助與軟銀監督小久保裕紀同席的事情，他認為此筆交易在某種程度上已經早就有規劃，而兩位監督在巨人時期也曾共事過，兩位球員（秋廣、砂川）應該也都是對方寄予厚望的球員，或許也有一種身為家長，希望他們換個環境能開花結果的心情在。

談到砂川理查，關本四十四覺得他的力量與眾不同，對於現在的巨人來說應該是很有魅力的存在；提及秋廣優人，關本四十四認為他在去年看起來有些迷惘，本筆交易的優點就是能讓他像白紙一樣重新出發，而大江的話，則是因為巨人左投太多，去軟銀說不定有更多發揮的機會。

對於兩位被交易的球員，關本四十四分析提到，「我想兩位球員也會有種『好，來大幹一場』的心情。換個環境後取得成功的選手也不在少數。我認為是筆令人興奮的好交易。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法