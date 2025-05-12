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專欄》老年人的運動傷害 預防與治療ㄧ次看

2025/05/12 17:46

老人公園運動。（資料照，記者簡榮豐攝）老人公園運動。（資料照，記者簡榮豐攝）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

讀書有三大階段，一是見山是山，二是見山不是山，三是見又是山。其實運動也是具備如此三個階段。幼兒時，拼命追求更高、更壯。而至青壯年時，發現身體素質是無限的，什麼都可以突破。而至耄耋之年，我們又在追求更高、更壯。此已與黃口小兒無異。因此，運動傷害之於不同年齡的考慮也是完全大異其趣。

運動傷害的定義，大致可以分為急性運動傷害和慢性運動傷害。就整個人口而言，急性運動傷害約佔20 ％，慢性運動傷害約佔八成。在骨胳肌肉系統當中，運動傷害影響的主要是：軟組織傷害和骨骼傷害。軟組織傷害主要指的是，肌肉、韌帶、關節。骨骼傷害指的主要是，各種不同形式的骨折。而骨骼肌肉系統是人體中最早老化的系統，而骨骼肌肉系統的活動是由神經系統控制，由心血管系統驅動。這兩個怪物，老化的速度可是慢的不得了。想想使用火箭的馬達，去驅動一輛老舊不堪的腳踏車，會是一個什麼樣的場景呢？

個體由束髮之年，慢慢地進入黃髮之年，最明顯的變化就是慢性病變多了，腰也駝了，走路也慢了。如果用一句話來形容，那就是骨鬆肌少症慢慢地嚴重了。此時，運動一詞和青壯年時的運動已不可同日而語。所以，老年人的運動定義指的是有大塊肌肉的活動，而且心跳必須上升至一定程度。當然學術上有許多不同的定義，但這兩個要素絕對是不可或缺的。隨著年紀的增大，生物體的發炎功能以及組織癒合能力均會下降。不僅是量的下降。質也會下降。所以老年人一旦受到傷害，不僅不能恢復的夠快，而且恢復的品質也不好。

所以簡簡單單的說，老年人運動傷害的最佳治療方式，就是不要運動傷害。在年輕時候就養成運動的習慣，並且一直持續下去。這就是老年人運動傷害的最佳治療。永遠避免肌肉變少了，骨骼變得不好。這樣的生活方式，其實慢性病的發生和神經系統的退化，也會大幅下降。

而在老年時期才發生運動傷害，治療的次佳方式，就是盡早尋求適當的治療。

老年人常見的運動傷害大致如下：

1、軟組織的傷害：

a、肩關節之旋轉肌斷裂

b、膝關節之軟骨傷害

c、膝關節之半月板傷害

d、膝關節之韌帶傷害

e、腳跟之跟腱炎及足底筋膜炎

2、骨骼傷害

a、脊椎之壓迫性骨折

b、髖關節骨折

c、手腕骨折

d、近端肱骨骨折

老年人的運動傷害多半是可預防的，一旦有了運動傷害，反而有很高的機會會走向手術治療。主要的原因在於，發生時機已是骨鬆肌少症的末期症狀。所以老年人預防的方式在於，必須攝取足夠的維他命D、蛋白質、鈣質、以及其他必須物質。而這些物質只是原料，如果沒有足夠的阻力性運動，也不會變成肌肉或是骨骼。既使是接受手術治療之後，這樣的原則依然是適用的。手術後，必須盡早恢復行動能力和運動能力，這才是王道。

相較於年輕族群，老年運動傷害的治療更加依賴於微創關節鏡手術。此類手術絕不是只在於較小的傷口而已。其核心概念是在於對組織的較少破壞，保留更多神經肌肉系統。因此術後活動度以及肌力的恢復均會容易很多。所以可以大幅減少術後臥床的時間，或者根本不需臥床。而近日大批生物材料和細胞治療的引進，也會加速老年運動傷害治療後的組織癒合。如此，在治療後肌肉和組織均會達到更優良的組織品質。術後的生活品質也均會大幅提高。

老年人的骨頭品質是一個重大的議題。骨質疏鬆的原則，就是＂預防是最好的治療＂。只是一旦發生骨質疏鬆，就必須盡早給予治療。治療可以分為食物治療、藥物治療、運動治療。這三者必須同時前進，缺一不可。骨質疏鬆治療依賴於醫療團隊的密切合作，也依賴於運動團體和醫療團體的溝通，只有經過這樣的溝通，才有可能長期且有效地治療骨質疏鬆。

老年人的運動傷害最終的治療目標，是希望得到有尊嚴、有自理能力、有品質的生活。預防是最重要的，一旦發生運動傷害，請盡早接受適當的治療。以目前的醫療水平，恢復至良好，生活品質是可以期待的。

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