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BCL》另類台灣大賽！兩聯盟龍頭領航猿、國王將在4強正面對決

2025/05/12 19:22

艾夫伯（中）在小組賽最終戰拿31分。（新北國王提供）艾夫伯（中）在小組賽最終戰拿31分。（新北國王提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北國王稍早在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽小組賽最終戰作客以73：94不敵烏蘭巴托野馬，確定以小組第2晉級四強，將強碰A組龍頭桃園領航猿。

國王與領航猿是去年PLG冠軍戰組合，國王夏天轉戰TPBL，兩隊本季都征戰東亞超級籃球聯賽，最後都以小組第2晉級終極四強，國王在四強不敵廣島蜻蜓，因此無緣與闖進冠軍賽的領航猿對決。

兩隊在BCL小組賽同樣分屬A、B組，領航猿先前已確定以分組龍頭晉級，國王今落敗後，小組賽戰績4勝2負作收，確定以B組第2晉級，雙方將在準決賽狹路相逢，資格賽前兩名球隊取得會內賽資格，每個國家只能有一支球隊參加會內賽，這一場也將決定哪支隊伍能代表台灣出線。

領航猿、國王本季都以聯盟例行賽龍頭作收，繼去年冠軍戰後再對決備受矚目，不過準決賽暫定在5月30日登場，與國王在TPBL的季後賽首輪首戰撞期，比賽地點則尚未出爐。據了解，TPBL季後賽賽程更動機會不大，加上正值雙北世壯運期間，場館是一大問題，國王球團目前仍在與FIBA（國際籃球總會）協調賽程與地點。

國王以小組第2晉級，圖為蘇士軒。（新北國王提供）國王以小組第2晉級，圖為蘇士軒。（新北國王提供）

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