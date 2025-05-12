NBA》全聯盟震撼！ 2屆MVP「字母哥」不排除離開公鹿

「字母哥」亞德托昆波。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕公鹿在今年季後賽首輪G5被溜馬大逆轉，系列賽以1：4遭到淘汰，今天《ESPN》爆料，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）生涯首次以開放態度思考是否續留密爾瓦基，代表有機會尋求新東家。

報導提到，過去各隊都將探詢字母哥的交易視為例行公事，但隨著本週的聯合試訓展開，這類型的詢問將會比以往更加積極。但目前最重要的前提是字母哥的想法：他認為自己未來最好的歸屬在哪？而密爾瓦基是否還是他最理想的舞台？

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有消息指出，公鹿預計會跟字母哥的經紀人坐下來展開面談，討論自家客戶與球隊之間的未來。而對其他29支球隊來說，各隊的高層、教練與球員都理解字母哥的未來動向將帶來的衝擊，因此從接下來的樂透抽籤到選秀大會加上字母哥可能被交易的前景，將會是影響到整個聯盟的最大變數。

現年30歲的字母哥在2013年選秀第15順位進入聯盟，目前已經是2屆MVP、9屆全明星、1屆年度最佳防守球員，他還帶領公鹿在2021年拿下NBA總冠軍，他也是當年的總冠軍賽MVP。字母哥生涯在公鹿12個賽季，例行賽打859場出賽，場均23.9分、9.9籃板、5.0助攻、1.1抄截、1.2火鍋。季後賽84場出賽，平均27.0分、12.2籃板、5.3助攻、1.0抄截、1.3火鍋。

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