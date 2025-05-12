高球》中信公開賽週四開打 侯羽薔、張子怡瞄準金盃期待和國外好手較量

「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」將於本週四開打，中國信託銀行今日舉辦開賽記者會。（中國信託銀行提供）

〔記者粘藐云／桃園報導〕總獎金5000萬日幣（約1044萬台幣）的2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽，5月15日將於桃園東方高爾夫俱樂部點燃戰火，共有台、日、印、泰、韓、澳共108位高球女將同場競桿，爭取900萬日幣（約187萬台幣）的冠軍獎金。

今天舉行賽前記者會，中國信託銀行董事長陳佳文、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞、日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）理事森本多津子、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳，以及「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑、侯羽薔、侯羽桑、劉芃姍、張子怡、俞涵軒共同出席。

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去年拿下第2名的侯羽薔表示，今年目標一樣設定在前3名，這次她特別提早回台備戰、調時差，但意外在上週落枕，好在狀況已經好轉，希望這週好好發揮。她透露，傳奇名將涂阿玉老師今天有特別到場鼓勵大家，「她提醒我們在場上不要心急，一桿一桿慢慢打，可以進攻就攻，如果不行就好好防守跟打在安全的地方。」

去年獲得並列第3的張子怡，今年瞄準冠軍，她認為，這次比賽球場設置應該和去年差不多，有機會就多進攻，但她認為，通常中信公開賽的球場設置距離遠，第2桿相對不會打得這麼靠近，很考驗推桿。

這次為台、日共證賽事，有機會和日本女將同場競桿，張子怡相當期待，「日本選手很穩定，短桿都很好，可以切磋一下。」侯羽薔認為，中信公開賽有機會跟日、韓好手較量，可以看到很多不同的技術、球風，彼此互相學習。

（右起）安禾佑、俞涵軒、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、劉芃姍。（中國信託銀行提供）。（中國信託銀行提供）

「中國信託女子高爾夫之星」和顧問涂阿玉（中）合影。（記者粘藐云攝）

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