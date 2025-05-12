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MLB》大谷翔平母親節一家三口「大手牽粉嫩小手」 萌翻百萬球迷

2025/05/12 22:37

美國當地時間11日恰逢國際母親節，大谷翔平在IG曬出1張照片，只見他與真美子的大手一起牽住女兒粉嫩小手，並在文中向愛妻迎接人生的第一個母親節送上祝福。（法新社、圖擷取自@shoheiohtani IG，本報合成）美國當地時間11日恰逢國際母親節，大谷翔平在IG曬出1張照片，只見他與真美子的大手一起牽住女兒粉嫩小手，並在文中向愛妻迎接人生的第一個母親節送上祝福。（法新社、圖擷取自@shoheiohtani IG，本報合成）

李冠霖／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平與愛妻真美子，在上月20日迎接千金誕生，正式升格當父母。目前美國當地時間恰逢國際母親節，大谷翔平在IG曬出1張照片，只見他與真美子的大手一起牽住女兒粉嫩小手，並在文中向愛妻迎接人生的第一個母親節，送上祝福與感謝，溫馨貼文曝光後，立即萌翻百萬球迷。

除了大谷翔平自己發布的貼文，美國職業棒球大聯盟（MLB）、日本媒體《岩手日報》也有分享與大谷翔平有關，同樣應景祝賀母親節的貼文。（圖擷取自@MLB、@iwatenippobuzz 社群平台「X」，本報合成）除了大谷翔平自己發布的貼文，美國職業棒球大聯盟（MLB）、日本媒體《岩手日報》也有分享與大谷翔平有關，同樣應景祝賀母親節的貼文。（圖擷取自@MLB、@iwatenippobuzz 社群平台「X」，本報合成）

大谷翔平在美國時間5月11日（台灣時間5月12日）母親節這天，分享自己、真美子與出生不久的愛女合照，從照片畫面顯示，3人一起做出手牽手的可愛姿勢，且女兒穿著的粉紅色嬰兒服還疑似寫有愛犬Decoy的名字。另外，大谷翔平還在貼文寫下附上「Happy Mother’s Day」祝福媽媽，更祝福第一次以母親身分迎接母親節的妻子。

大谷翔平也美國11日母親節出賽時，拎著一根粉紅色球棒、穿上粉紅色腰帶出賽，並敲出雙安演出。（路透）大谷翔平也美國11日母親節出賽時，拎著一根粉紅色球棒、穿上粉紅色腰帶出賽，並敲出雙安演出。（路透）

可愛畫面曝光後，吸引140多萬人按讚，眾人紛紛留言祝賀2人，更有網友寫下一段真摯的祝福，「這隻小手上裝了多少夢想和希望呢？希望你們的女兒能健康成長」。還有眼尖的網友注意到，大谷翔平愛女身上的嬰兒服，疑似印有「Decoy」字樣與他的球衣背號「17」，為此感動不已，認為大谷翔平沒有忘記愛犬Decoy也是家人。

除了大谷翔平自己發布的貼文，美國職業棒球大聯盟（MLB）、日本媒體《岩手日報》也有分享與大谷翔平有關，同樣應景祝賀母親節的貼文。MLB選擇發布大約5歲左右的大谷翔平，與母親大谷加代子的合照；《岩手日報》則是刊登日本航空（JAL）邀請剛成為新手爸爸的大谷翔平，拍攝手持康乃馨、向媽媽表達感謝的廣告。

此外，道奇11日客場續戰響尾蛇，所有球員一起換上粉紅色的手套、球棒、護具或球鞋，來歡慶母親節這天。大谷翔平也在出賽時，拎著一根粉紅色球棒、穿上粉紅色腰帶出賽，並敲出雙安演出，最終道奇以8：1擊敗響尾蛇隊。

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