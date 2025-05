MLB》大谷翔平母親節一家三口「大手牽粉嫩小手」 萌翻百萬球迷

美國當地時間11日恰逢國際母親節,大谷翔平在IG曬出1張照片,只見他與真美子的大手一起牽住女兒粉嫩小手,並在文中向愛妻迎接人生的第一個母親節送上祝福。(法新社、圖擷取自@shoheiohtani IG,本報合成)

〔即時新聞/綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平與愛妻真美子,在上月20日迎接千金誕生,正式升格當父母。目前美國當地時間恰逢國際母親節,大谷翔平在IG曬出1張照片,只見他與真美子的大手一起牽住女兒粉嫩小手,並在文中向愛妻迎接人生的第一個母親節,送上祝福與感謝,溫馨貼文曝光後,立即萌翻百萬球迷。

除了大谷翔平自己發布的貼文,美國職業棒球大聯盟(MLB)、日本媒體《岩手日報》也有分享與大谷翔平有關,同樣應景祝賀母親節的貼文。(圖擷取自@MLB、@iwatenippobuzz 社群平台「X」,本報合成)

大谷翔平在美國時間5月11日(台灣時間5月12日)母親節這天,分享自己、真美子與出生不久的愛女合照,從照片畫面顯示,3人一起做出手牽手的可愛姿勢,且女兒穿著的粉紅色嬰兒服還疑似寫有愛犬Decoy的名字。另外,大谷翔平還在貼文寫下附上「Happy Mother’s Day」祝福媽媽,更祝福第一次以母親身分迎接母親節的妻子。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平也美國11日母親節出賽時,拎著一根粉紅色球棒、穿上粉紅色腰帶出賽,並敲出雙安演出。(路透)

可愛畫面曝光後,吸引140多萬人按讚,眾人紛紛留言祝賀2人,更有網友寫下一段真摯的祝福,「這隻小手上裝了多少夢想和希望呢?希望你們的女兒能健康成長」。還有眼尖的網友注意到,大谷翔平愛女身上的嬰兒服,疑似印有「Decoy」字樣與他的球衣背號「17」,為此感動不已,認為大谷翔平沒有忘記愛犬Decoy也是家人。

除了大谷翔平自己發布的貼文,美國職業棒球大聯盟(MLB)、日本媒體《岩手日報》也有分享與大谷翔平有關,同樣應景祝賀母親節的貼文。MLB選擇發布大約5歲左右的大谷翔平,與母親大谷加代子的合照;《岩手日報》則是刊登日本航空(JAL)邀請剛成為新手爸爸的大谷翔平,拍攝手持康乃馨、向媽媽表達感謝的廣告。

此外,道奇11日客場續戰響尾蛇,所有球員一起換上粉紅色的手套、球棒、護具或球鞋,來歡慶母親節這天。大谷翔平也在出賽時,拎著一根粉紅色球棒、穿上粉紅色腰帶出賽,並敲出雙安演出,最終道奇以8:1擊敗響尾蛇隊。

Mom will always be your biggest fan! #MothersDay pic.twitter.com/FK9M3XlhPu