日職》把古林睿煬與神獸郭泰源相比！前富邦日籍打教分享攻略關鍵

日本火腿台灣好手古林睿煬投出生涯首場完投完封勝。（資料照，北海道新聞新聞提供）

〔體育中心/綜合報導〕日本火腿台灣好手古林睿煬在11日對樂天金鷲投出「Maddux完封勝」，寫下生涯第一場的9局完投完封紀錄，前富邦一軍打擊教練垣內哲也在接受日媒訪問時，從他在中職的觀察，透露攻略古林的關鍵方法。

根據日媒《日刊現代》報導，垣內哲也將古林睿煬拿來與前台灣神獸郭泰源相提並論，他表示古林睿煬跟郭泰源一樣，都有快速且具有上飄性質的直球，就連投在低的位置都很有延伸性。

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垣內哲也點出郭泰源跟古林睿煬的差距，郭泰源擅長的是高速滑球與噴射球（向內角竄的直球），而古林睿煬除了的曲球、滑球外，還有高品質的指叉球。因此，垣內哲也指出，要攻略古林睿煬的關鍵在判斷高角度的上竄速球，但這件事卻不簡單，因為若視線往下看，會容易被指叉球騙到，就算想要把攻擊範圍鎖定在球種後半段的變化，但要想打垮他也不容易。

古林睿煬在對樂天一戰能達成100球內完封的關鍵在於沒有投出保送，垣內哲也表示，古林睿煬在台灣時不是以控球著稱的投手，但如果他能在日本磨練好控球力，將會變得更難對付。

不過垣內哲也分享的是在中職時期的古林睿煬，但古林睿煬在加入日職後，招牌指叉球的使用率反而沒有在中職時多，在對樂天一戰取而代之的是從伊藤大海身上學到的縱向滑球，證明古林在進入日職後已經有明顯的改變，若想用過往經驗來對付古林，恐怕不一定能奏效。

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