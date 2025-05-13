羽球》看完台北公開賽有感而發 名主播克媽：好想念戴資穎...

戴資穎。（資料照，歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕超級300系列台北羽球公開賽日前圓滿落幕，這也讓英國名主播「克媽」克拉克（Gill Clark）有感而發：「有沒有人跟我一樣，好想念那個迷人的戴資穎？」

台灣好手在超級300系列台北羽球公開賽於男雙和女雙拿下冠軍，王齊麟／邱相榤勇奪兩人去年合拍以來首冠，謝沛珊／洪恩慈成為自2008年簡毓瑾／程文欣後，首對在台北賽封后的地主女雙。克拉克指出，台北賽的三項雙打冠軍都是由「一左一右」組合所奪得，寫下史上第4次，前3次分別是2019年香港公開賽、2024年馬來西亞大師賽和美國公開賽。

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新加坡好手駱建佑擊敗台灣一哥周天成勇奪台北賽男單冠軍，成為賽史第一位奪冠（不限項目）的新加坡球員。克拉克認為，雖然周天成與第5冠擦身而過，但7度闖進台北賽決賽摘下4冠，連續15年打進單站決賽的紀錄仍是十分驚人。

日本18歲日本新星宮崎友花力退泰國歐帕妮普（Pitchamon Opatniput），首度在台灣封后，她也成為自台灣「戴博士」戴資穎之後第2年輕在此站奪冠的女單球員。

克拉克在文中最後感嘆：「儘管本屆台北公開賽有許多精彩與令人驚喜的表現，但我真的忍不住想問：『有沒有人跟我一樣，好想念那個迷人的戴資穎？』」

2009年戴資穎首次在台北公開賽亮相，當時資格賽就出局，後來在2012年首次封后，接著2016、18、22及23年都拿下冠軍，締造台北賽的5冠傳奇，成為賽史之最，也是自超級系列賽、世界羽聯大獎賽與世界巡迴賽年代以來，首位在特定的單項賽事拿下5冠的球員。2024年是戴資穎最後一次參加台北羽球公開賽，在女單8強止步，無緣達成3連霸的壯舉。

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