NBA》獨行俠起飛！1.8％機率神抽狀元籤 佛拉格已成囊中物

佛拉格。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天舉辦選秀樂透抽籤，獨行俠以1.8％的超低機率抽到狀元籤，被視為狀元大熱門的杜克大一超級新星佛拉格（Cooper Flagg）幾乎已經是囊中物。馬刺拿下榜眼籤，而七六人則是獲得探花籤。

身高6呎9吋的18歲佛拉格，被視為今年NBA選秀狀元的熱門人選，曾是五星高中生並幫助美國拿下U17世界盃金牌，他在去年就被美國奧運男籃看上，入選奧運靶子隊，更曾在熱身賽率隊差點擊敗眾星雲集的美國男籃隊。

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佛拉格之後進入籃球名門杜克大學就讀，大一賽季出賽37場，繳出19.2分、7.5籃板、4.2助攻、1.4抄截和1.4阻攻的全能表現，帶領球隊打進NCAA4強止步。佛拉格囊括了奈史密斯大學最佳球員以及伍登獎兩個大獎，成為史上第4位包辦這兩個獎項的大一菜鳥。

佛拉格體能勁爆，身手十分全面且攻守俱佳，模板是「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）、塞爾提克球星塔圖姆（Jayson Tatum）和快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）。高度、速度等先天條件優秀的佛拉格日前也宣布參加選秀，令各隊垂涎三尺，幾乎已經預訂今年狀元籤，大家都想在6月26日的NBA選秀會上選入這位超級新人。

在NBA選秀抽籤規則，倒數三名隊伍皆為14％可以抽到狀元籤，本季是爵士、巫師、黃蜂有14％，鵜鶘12.5％、七六人10.5％，獨行俠以1.8％的超低機率成功抽到狀元籤，有望選進佛拉格。

2025年選秀首輪選秀抽籤結果

第1順位：獨行俠

第2順位：馬刺

第3順位：七六人

第4順位：黃蜂

第5順位：爵士

第6順位：巫師

第7順位：鵜鶘

第8順位：籃網

第9順位：暴龍

第10順位：火箭

第11順位：拓荒者

第12順位：公牛

第13順位：老鷹

第14順位：馬刺

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