MLB》在光芒立下汗馬功勞 「龍哥」朗格利亞6月回家引退

「龍哥」朗格利亞。(資料照,美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕在光芒打下優異成績的的老將重砲「龍哥」朗格利亞(Evan Longoria),將與球隊簽下一日合約,並在美國時間6月7日以光芒球員的身分正式高掛球衣。

朗格利亞在2006年選秀會以首輪第3指名被光芒選走,並在2008年首度登上大聯盟,而他在新人年就以122場的出賽、.272/.343/.531的打擊三圍、標準化進攻指數(OPS+)127的成績,在季後被票選成為美聯新人王。

「龍哥」在光芒待了10年之久,靠著非常優異的進攻火力聞名,他目前還是球隊歷史上眾多進攻數據的紀錄保持者,他在這10年出賽1435場為隊史最多,而他繳出的WAR(勝場貢獻值,51.7)、全壘打(261) 、打點(892)、得分(780)、長打(618)與保送(569)都是排行光芒隊史最高,並在這段期間入選3屆明星賽,拿下3次金手套與1次銀棒獎的殊榮。

朗格利亞生涯最著名的一場比賽,就非2011年例行賽最終戰莫屬,當時面對洋基打進延長賽,最終靠著他在12局下半敲出再見全壘打,一棒幫助光芒打進季後賽,而他雙手高舉的動作也被做成紀念雕像放置在主場純品康納球場(Tropicana Field)。

I'll never forget Evan Longoria's walk-off homer that sent the Rays to the 2011 postseason pic.twitter.com/0EhW7BHRwb