MLB》在光芒立下汗馬功勞 「龍哥」朗格利亞6月回家引退

「龍哥」朗格利亞。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在光芒打下優異成績的的老將重砲「龍哥」朗格利亞（Evan Longoria），將與球隊簽下一日合約，並在美國時間6月7日以光芒球員的身分正式高掛球衣。

朗格利亞在2006年選秀會以首輪第3指名被光芒選走，並在2008年首度登上大聯盟，而他在新人年就以122場的出賽、.272/.343/.531的打擊三圍、標準化進攻指數（OPS+）127的成績，在季後被票選成為美聯新人王。

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「龍哥」在光芒待了10年之久，靠著非常優異的進攻火力聞名，他目前還是球隊歷史上眾多進攻數據的紀錄保持者，他在這10年出賽1435場為隊史最多，而他繳出的WAR（勝場貢獻值，51.7）、全壘打（261） 、打點（892）、得分（780）、長打（618）與保送（569）都是排行光芒隊史最高，並在這段期間入選3屆明星賽，拿下3次金手套與1次銀棒獎的殊榮。

朗格利亞生涯最著名的一場比賽，就非2011年例行賽最終戰莫屬，當時面對洋基打進延長賽，最終靠著他在12局下半敲出再見全壘打，一棒幫助光芒打進季後賽，而他雙手高舉的動作也被做成紀念雕像放置在主場純品康納球場（Tropicana Field）。

I'll never forget Evan Longoria's walk-off homer that sent the Rays to the 2011 postseason pic.twitter.com/0EhW7BHRwb — B/R Walk-Off （@BRWalkoff） May 12, 2025

光芒棒球事務總裁尼德（Erik Neander）在聲明上表示，朗格利亞在光芒隊史的地位是無與倫比的，「Evan離開球隊後，幾乎在所有進攻的數據地位上都是我們隊史的領銜者。他不只是定義了屬於光芒的時代，更是幫助我們聲名大噪。他場上與場下的影響力，為我們的成功奠定了基礎，能夠慶祝他的傳奇事蹟是我們的榮幸。」

郎格利亞在2018年球季被交易到巨人，直到2023年又轉戰到響尾蛇，完成個人生涯最後一個大聯盟賽季，總計在大聯盟效力3隊、16年的職棒生涯，出賽1986場，繳出.264/.333/.471打擊三圍，外帶342轟與1159分打點，OPS+119。

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