台北賽》「一度快失去對羽球的熱情...」 邱相榤談低潮吐心聲：想到訓練都怕

台灣男雙組合王齊麟/邱相榤拿下2025台北羽球公開賽男雙金牌。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣男雙王齊麟／邱相榤突破低潮，日前在超級300系列台北羽球公開賽封王，收下合拍後首冠。邱相榤也在社群吐心聲，坦言先前低迷時一度快失去了對羽球的熱情，甚至想到訓練都充滿恐懼。

成功把冠軍留在台灣，邱相榤直呼：「一切都是最好的安排。這次，終於在自己的家鄉——台北，打破今年以來16強止步的低潮，更幸運地把冠軍留在了這片熟悉的土地上！」

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談到先前的低潮，邱相榤有感而發表示：「前陣子我的狀態真的非常低迷，甚至一度快失去了對羽球的熱情。每天想到隔天要訓練，內心充滿恐懼——害怕自己做不到，又渴望證明自己，卻總覺得力不從心。那種無力感，真的讓人喘不過氣。」

收下得來不易的冠軍，邱相榤指出：「我很感謝這段期間一直陪伴在我身邊的每一位。尤其是齊麟學長在場上、以及教練團對我的信心鼓勵，讓我能真正表現（發揮）出自己的能力。是你們的支持和陪伴，讓我在蘇迪曼盃期間重新找回了狀態和信心。」

邱相榤也感謝每一位支持他的球迷，「你們在場邊的每一聲加油我都聽見了！我們終於站上頒獎台——接下來，我們會繼續努力，朝著更多金牌前進！」

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