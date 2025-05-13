MLB》單季兩度核爆！2.1局狂失11分 紅襪明星右投霍克創史上最慘紀錄

霍克單季兩度核爆寫大聯盟史上首見紀錄。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上季入選明星賽的紅襪28歲右投霍克（Tanner Houck），今天在客場對戰老虎再度被打爆，僅投2.1局狂失11分，單季累積兩場先發投不滿3局至少失11分，寫下大聯盟首見不名譽的紀錄，紅襪最後以2：14慘敗，中斷近期的2連勝，霍克也苦吞本季第3敗，出賽9場至今一勝難求。

霍克今年曾在4月15日面對光芒時先發2.1局狂失12分，有11分為責失分，成為紅襪隊史首位在2.1局失掉10分自責分以上的投手，同時也是首位投不到3局內失掉12分的投手，寫下紅襪隊史最糟的先發投手表現。

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沒想到霍克今天先發對戰老虎再度發生慘案，首局就先被托瑞斯（Gleyber Torres）敲出左外野2分砲掉分，3局下更被敲出6支安打，其中包含史威尼（Trey Sweeney）的3分彈，另外投出4次保送，霍克在單局狂失8分後黯然退場，接替投球的紐坎布（Sean Newcomb）無法及時止血，失掉的1分記在霍克身上。

霍克此役主投2.1局用69球失11分，被敲9支安打挨2轟，另有3次保送，防禦率暴漲至8.04，他也成為大聯盟史上第一位單季兩度投不滿3局至少失11分的先發投手。

老虎今天打擊火力大爆發，全場狂掃18支安打，托瑞斯和史威尼雙雙開轟，繳出3安猛打賞進帳3分打點，巴耶茲（Javier Baez）也有3安猛打賞，外帶2分打點，紅襪只靠著W.阿布瑞尤（Wilyer Abreu）和托羅（Abraham Toro）的全壘打拿下2分，終場就以2：14不敵老虎，霍克開季苦吞3連敗，主投5.2局失1分的老虎22歲右投喬布（Jackson Jobe）則是拿下第3勝。

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