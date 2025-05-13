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日職》古林睿煬飆「Maddux完封勝」日本監督警戒：台灣隊經典賽會更強

2025/05/13 09:25

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季加盟日本火腿的中職MVP、台灣火球男古林睿煬日前投出「梅達斯（Maddux）完封勝」，而他有機會代表台灣參加明年的經典賽。對此，要率日本隊尋求2連霸的監督井端弘和表示，台灣隊到時的陣容會有所不同，實力可能會變得更強。

2026年第六屆世界棒球經典賽小組賽分組已經公布，台灣將與日本、南韓、澳洲與捷克同位在C組，尋求2連霸的日本首戰將對上台灣力拚復仇，台灣隊在去年世界12強賽擊敗日本隊奪冠，終結他們在國際賽的27連勝紀錄。

日本國家隊監督井端弘和昨日迎來50歲生日，許願能夠在明年經典賽打出精彩比賽，並完成衛冕。對於台灣有可能會徵召古林睿煬等人打經典賽，井端弘和對此表示，台灣隊的陣容可能會與12強時有所不同，實力也會變得更強，但他們也是如此，如果能早點掌握主導權就好了。

古林睿煬本月11日對戰樂天金鷲只用98球投出「Maddux完封勝」，完投9局無失分無保送，只被敲出2支安打，飆出7次三振，率隊以4：0獲勝，本季第2勝到手，防禦率降至2.91。古林成為火腿隊史第3位投出百球內「Maddux完封勝」的洋投，同時也是自1988年郭泰源和2011年陳偉殷之後，第3位達成這項壯舉的台灣投手。

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